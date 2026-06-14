Pulso Ciudadano: Desaprobación al Presidente Kast llega a su nivel más alto y solo 37% está de acuerdo con embargos por CAE

Durante este domingo se dio a conocer una nueva edición de la encuesta Pulso Ciudadano, en la que se evaluaron los principales aspectos de la contingencia política del país.
Uno de los ámbitos está relacionado con la desaprobación del Presidente José Antonio Kast, la que llegó a su punto más alto desde que comenzó su gobierno.
Según el sondeo, la desaprobación de Kast llegó a un 56,7% durante junio. Por otra parte, la aprobación se ubicó en un 30,5% durante este mes, la segunda más baja del Gobierno detrás de la de abril pasado.
En tanto, la encuesta señaló que “la aprobación del Gabinete cae a 24,8%, con un 61,0% de desaprobación, también máximo de la serie”.
Por otra parte, se evaluó el embargo de los deudores del CAE, el que tuvo una aprobación de un 37,4% entre los encuestados, mientras que su desaprobación llegó al 40,4%.
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