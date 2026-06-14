Tyra Banks demanda a Netflix por docuserie sobre “America’s Next Top Model”: Acusa edición “falsa y difamatoria”

Tyra Banks presentó una demanda por difamación contra Netflix y los productores de Reality Check: Inside America’s Next Top Model, docuserie que revisa el legado y las polémicas del reality de modelaje creado y conducido por la presentadora estadounidense.

La acción judicial fue ingresada el sábado 13 de junio en California. Banks sostiene que aceptó participar en el proyecto para hablar con franqueza sobre los aciertos y errores de America’s Next Top Model, pero acusa que su entrevista fue editada de manera engañosa.

De acuerdo con la demanda, la producción habría usado cerca de 16 minutos de una conversación de aproximadamente tres horas y media.

Banks afirma que sus respuestas fueron recortadas y reorganizadas para construir una narrativa que, según ella, no reflejaba lo que realmente expresó.

La presentación judicial acusa una representación “falsa y difamatoria” de su rol en el programa.

La docuserie, estrenada por Netflix en febrero de 2026, revisa la historia de America’s Next Top Model, programa que se emitió originalmente entre 2003 y 2018 y que se convirtió en uno de los realities de competencia más reconocidos de la televisión estadounidense.

Con el paso de los años, el formato también ha sido objeto de críticas por el trato a concursantes, sus estándares de belleza, sus dinámicas de eliminación y varias escenas que fueron reexaminadas en redes sociales.

Qué reclama Tyra Banks

En la demanda, Banks afirma que la serie omitió partes centrales de su entrevista, entre ellas momentos en que habría asumido responsabilidad por decisiones del pasado. Según People, la modelo sostiene que habló sobre el legado del programa “sus éxitos y sus fallas”, pero que esa dimensión fue dejada fuera del montaje final.

Uno de los puntos más sensibles del reclamo se relaciona con la forma en que la docuserie aborda el caso de Shandi Sullivan, exconcursante del ciclo 2 de America’s Next Top Model.

Banks acusa que el documental sugirió falsamente que ella fue cómplice o permitió el mal manejo de un episodio de agresión sexual ocurrido durante la producción en Italia.

Según la demanda, esa presentación distorsionaría su nivel de conocimiento y responsabilidad en los hechos.

La exconductora también cuestiona otros pasajes de la docuserie. Asegura que el montaje la presentó de forma engañosa respecto de su relación con exintegrantes del programa y sobre cómo reaccionó a situaciones internas de la producción. L

La demanda, además, sostiene que la serie fue promocionada como un documental factual, pero que, según Banks, habría usado edición selectiva para sostener una lectura perjudicial de su conducta.