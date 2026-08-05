IPSA sigue sobre los 11.000 puntos y cierra con sus mejores números desde abril tras positivos resultados corporativos del segundo trimestre

El S&P IPSA cerró este miércoles con un alza de 1,47%, hasta los 11.157,73 puntos, lo que representó una ganancia de 161,27 unidades respecto de la sesión anterior.

El alza de la Bolsa de Santiago estuvo marcada por los buenos resultados corporativos correspondientes al segundo trimestre que han dado a conocer algunas de las empresas más grandes que cotizan en el IPSA.

Asimismo, la desescalada en Medio Oriente con señales de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y la aprobación de la megareforma del gobierno de José Antonio Kast potenciaron al principal índice bursátil nacional.

Con este resultado, el selectivo local se afianzó por sobre la barrera de los 11.000 puntos y alcanzó sus mejores niveles desde el 24 de abril, cuando finalizó la sesión en 11.173,51 unidades.

Entre las acciones con mayores alzas de la jornada destacaron Tricahue (+5,84%), Marinsa (+5,42%), Las Condes (+5,39%) y Pehuenche (+4,47%), además de Socovesa (+4,16%) y Salfacorp (+4,00%). También registraron avances relevantes LTM (+3,65%), Besalco (+3,57%), Quiñenco (+3,21%) y Enaex (+3,09%).

En la vereda opuesta, las mayores caídas del día se concentraron en CGET (-8,27%), CFI ETF RBL (-1,89%), Sonda (-1,63%) y CMPC (-0,95%). Dentro de las acciones más transadas de la sesión figuraron LTM (+3,65%), Falabella (+1,37%), Mallplaza (+2,63%), SQM-B (+2,40%), Cencosud (+1,66%) y BCI (-0,08%).

Cobre marca nuevos máximos históricos

Sigue el rally del cobre luego de que durante la sesión de este miércoles registrara nuevos máximos históricos para el metal rojo. Durante la tarde, el cobre cotizaba en US$ 6,75 la libra en la Bolsa de Metales de Londres.

Esta subida le dio soporte al peso chileno frente al dólar, que se mantuvo por sobre los $910 al cierre de la sesión. En concreto, el dólar llegó a cotizar en $907,7 en horas de la mañana, pero revirtió su caída y cerró con un alza de $1,6 en $912,6.

Por su parte, el petróleo WTI se ubicó en US$ 74,98 (-0,30%) y el petróleo Brent en US$ 79,36 (-5,26%).

Mercados internacionales con comportamiento dispar

A nivel internacional, los principales índices bursátiles mostraron un comportamiento dispar, el Dow Jones avanzó 0,49%, mientras que el S&P 500 retrocedió 0,17% y el Nasdaq cayó 0,83%.

En Europa, el FTSE 100 subió 0,08% y el DAX alemán ganó 1,00%, mientras que en Asia el Nikkei 225 japonés avanzó 3,66% y el CSI 300 chino subió 1,24%.