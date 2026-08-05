Claudio Crespo busca volver a Carabineros: Abogado inicia gestiones para su reincorporación tras ser absuelto en caso Gatica

El nuevo abogado de Claudio Crespo, Mauricio Bascur, confirmó que el exteniente coronel busca retornar a Carabineros de Chile tras el fallo favorable de la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual ratificó su absolución en el caso de Gustavo Gatica.

El veredicto de la Corte confirmó la decisión del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Santiago, determinando que Crespo no cometió apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves, al haber actuado bajo la legítima defensa privilegiada estipulada en la Ley Naín-Retamal.

Tras concluir el proceso judicial, el exfuncionario confirmó a La Tercera que trabaja junto a Bascur para ser reincorporado. Cabe recordar que, en medio de la investigación penal, Crespo fue dado de baja de la institución mientras ostentaba el cargo de teniente coronel.

Por ello, el exoficial busca volver a las filas policiales en su mismo rango, señalando que al momento de su salida estaba a punto de ascender a coronel.

Crespo presentará un requerimiento formal este jueves para volver a Carabineros

Bascur señaló que el jueves 6 de agosto presentarán un requerimiento formal ante el general director de Carabineros, Marcelo Araya, para solicitar la rehabilitación de Crespo, lo que le permitiría recuperar su grado.

Respecto al sumario administrativo que derivó en su desvinculación, el abogado sostuvo que este debe reabrirse para revisar los nuevos antecedentes tras el cierre del proceso penal.

“Estamos solicitando al general director de Carabineros que reanude la tramitación del sumario administrativo que dispuso la desvinculación de Claudio Crespo. Estamos argumentando con todos los antecedentes que logramos verter en la causa penal y que no se consideraron en el sumario“, comentó el letrado.

“Lo que deberíamos esperar es que en un tiempo prudente el general director se pronuncie y manifieste si autoriza la reincorporación, conforme a la potestad que le otorga el artículo 14 de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros”, agregó.

El caso de Crespo se diferencia de la situación del excarabinero y actual diputado Sebastián Zamora, quien fue reincorporado a la institución tras ser absuelto de las imputaciones por hechos ocurridos durante el estallido social.

Esta diferencia radica en que Crespo era un oficial de alto rango (personal de nombramiento supremo), por lo que su regreso requiere tanto la aprobación del Gobierno como la del general director Araya.

A esto se suma que el exfuncionario podría retornar sin los beneficios que obtuvo Zamora, como el pago de remuneraciones retroactivas, aspecto que su defensa aseguró que alegará.

Por su parte, Crespo concluyó: “Lo que espero es que, si vuelvo a Carabineros y luego decido irme, sea por decisión propia. Quiero salir por la puerta ancha y no por la ventana, como fue mi salida en 2019“.