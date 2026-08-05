Oficialismo presiona a Kast con carta y la presentación de una nueva bancada para lograr indultos a uniformados por el estallido social

Diputados de partidos oficialistas enviaron este miércoles una carta al presidente José Antonio Kast para solicitar que evalúe el otorgamiento de indultos a funcionarios policiales y militares condenados por hechos ocurridos durante el estallido social.

La carta fue firmada por 60 parlamentarios pertenecientes al Partido Republicano (PRep), el Partido Nacional Libertario (PNL), Renovación Nacional (RN), la Unión Demócrata Independiente (UDI), Evópoli y el Partido de la Gente (PDG).

El documento parte enfatizando que “durante ese tiempo Chile enfrentó una de las crisis más complejas de su historia reciente. Miles de funcionarios fueron desplegados para proteger a la ciudadanía, resguardar el orden público, defender infraestructura crítica y enfrentar hechos de violencia que pusieron en riesgo la seguridad e institucionalidad democrática del país”.

Asimismo, aseguraron que la solicitud “no pretende desconocer la importancia de los derechos humanos ni la responsabilidad individual que corresponde determinar a los tribunales“.

Los diputados explicaron que esta busca “que el Estado considere de manera integral las circunstancias excepcionales en las que actuaron estos funcionarios, las instrucciones recibidas, las extensas jornadas de servicio, la presión operacional y la obligación de restablecer el orden en un contexto de violencia generalizada”.

En la carta también se pidió que, para los funcionarios de Carabineros y de las Fuerzas Armadas que mantienen causas pendientes, “se impulsen las medidas legales que correspondan, respetando la independencia de los tribunales y el debido proceso, para asegurar una solución justa y proporcional”.

Presentarán Bancada por el Indulto General

Durante la jornada también se anunció la creación de la Bancada por el Indulto General, la cual estará conformada por un grupo transversal de senadores del oficialismo.

Dicha bancada tendrá como objetivo la tramitación del proyecto correspondiente al Boletín N° 18.423-07, que concede indultos generales a funcionarios de Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería y Fuerzas Armadas condenados por hechos ocurridos a partir del 18 de octubre.

La iniciativa también buscará que el Ejecutivo se involucre activamente en la materia y promover una agenda complementaria destinada a fortalecer el respaldo institucional a las instituciones policiales y militares.

Por su parte, la senadora Vanessa Kaiser explicó que la creación de la bancada responde a una necesidad de “entregar una solución integral y no parcial a quienes enfrentaron la violencia desatada tras el 18 de octubre”.

Además, afirmó que “este es buen momento para hacerlo”, mencionando que la absolución del exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, del caso Gatica demuestra que muchos funcionarios “han debido soportar años de persecución judicial”.

“Hoy tenemos a otros miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden, algunos sentenciados —más de cien— y otros, más de setecientos, enfrentando sendos procesos judiciales”, señaló.

Agregó que la “bancada está consciente de la necesidad de implementar un indulto general que reconozca que las condiciones del 18 de octubre en adelante fueron, en paralelo al estallido social, las de un golpe de Estado que tuvieron que enfrentar nuestros Carabineros y las Fuerzas Armadas”.