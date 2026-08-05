Panoramas gratuitos por el Día de la Niñez en Providencia: Pato Gigante, La Aldea de los Sueños y ProviKids este 8 y 9 de agosto

Esta segunda semana de agosto se celebrará uno de los días más esperados por las infancias: el Día de la Niñez. Con motivo de esta fecha, distintas comunas ofrecerán panoramas gratuitos y actividades familiares. En Providencia, la programación incluirá un Pato Gigante, experiencias científicas interactivas, una aldea de fantasía, espectáculos y diversas actividades para todas las edades.

El alcalde Jaime Bellolio destacó que “queremos que Providencia sea un lugar donde las familias puedan encontrarse, compartir y crear recuerdos inolvidables. Este fin de semana hemos preparado experiencias muy distintas entre sí, pero con un mismo propósito: llenar nuestros barrios, parques y espacios culturales de alegría, imaginación y actividades que inviten a disfrutar juntos”.

La Aldea de los Sueños

Uno de los principales panoramas será una nueva edición de La Aldea de los Sueños que se desarrollará en el Parque Inés de Suárez. Allí, las familias podrán recorrer un espacio inspirado en la fantasía, con personajes, escenarios temáticos y actividades diseñadas para estimular la imaginación y el juego al aire libre.

La actividad se realizará entre las 11:00 y las 15:00 horas, con accesos habilitados por las calles Bilbao y Vasconia.

El recinto contará con la Plaza de los Juegos, el Mundo Inflable —con siete atracciones para distintas edades, incluidas opciones para niños desde los 2 años—, pintacaritas, un Rincón del Deporte y un Espacio de la Calma. Además, habrá puntos de hidratación, zona de lactancia, carritos de comida y un Rincón de Provisiones.

La programación del Escenario de los Sueños comenzará a las 12:30 horas con la presentación de FII y continuará, a las 13:30 horas, con el show de la House Band de School of Rock.

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ProviKids

Por su parte, la Fundación Cultural de Providencia realizará una edición especial de ProviKids el sábado, entre las 11:00 y las 14:00 horas, en el Jardín de las Artes del Palacio Schacht (Av. Nueva Providencia 1995, esquina Pedro de Valdivia).

La jornada incluirá cuatro estaciones científicas interactivas, donde los asistentes podrán crear coloridos géiseres, experimentar con burbujas de dióxido de carbono para descubrir cómo interactúan los gases y los líquidos, explorar el mundo microscópico mediante equipos especializados y conocer, de forma entretenida, cómo la química está presente en la vida cotidiana.

Además, habrá una muestra inmersiva LED, maquillaje artístico con pigmentos fluorescentes, una Zona 360°, el espectáculo del mago Aarón Gutié y una presentación de teatro musical.

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Evento familiar en Barrio Italia

Otro de los atractivos del fin de semana será la programación preparada en Barrio Italia. El sábado 8 y domingo 9 de agosto, entre las 12:00 y las 20:00 horas, el sector abrirá sus calles con una amplia oferta de actividades para toda la familia.

El gran protagonista será un Pato Gigante, ubicado en Avenida Italia 1300, que se convertirá en el principal punto de encuentro y en el escenario ideal para fotografías.

Durante ambas jornadas también habrá magia en vivo y magia a la mesa, pintacaritas, globoflexia, talleres de origami y pintura, concursos de baile, juegos inflables, ruletas con premios, bingos infantiles, espectáculos circenses, espacios interactivos de música electrónica y diversas experiencias en restaurantes, cafeterías, galerías y tiendas, que además ofrecerán menús especiales, descuentos y otras sorpresas.