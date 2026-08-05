EFFEM impulsará residencias, talleres y su primer festival de fotografía en Chile

El Encuentro Fotográfico Femenino (EFFEM) anunció una nueva etapa de crecimiento para 2026, marcada por la realización de su primer festival, una nueva residencia artística y la expansión de su red de colaboración con organizaciones de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, México y Uruguay.

La iniciativa, creada en 2019, busca fortalecer la formación, la creación y el intercambio de experiencias entre mujeres y disidencias vinculadas a la fotografía.

Para este año, su programación incluirá residencias, talleres, conversatorios, encuentros comunitarios y actividades abiertas al público.

Uno de los principales hitos de la programación será la realización del primer Festival EFFEM, previsto para noviembre en la zona norte de Santiago.

La actividad, financiada por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (Fondart) 2026, reunirá exposiciones, una feria fotográfica, revisiones de portafolio y espacios de encuentro entre fotógrafas, artistas y público general.

Según la organización, el objetivo es consolidar un espacio dedicado a la circulación de obras, el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento del circuito fotográfico nacional.

Una red que se expande por Latinoamérica

EFFEM también anunció la construcción de una red de colaboración con organizaciones de seis países latinoamericanos para promover el intercambio de experiencias y generar nuevas oportunidades de trabajo conjunto entre fotógrafas de la región.

Como parte de esa iniciativa, durante el segundo semestre se desarrollará el ciclo virtual Charloteos Latinoamericanos, que reunirá proyectos y organizaciones provenientes de distintos países.

La programación contempla además la séptima Residencia Fotográfica EFFEM, que se realizará durante agosto en Putaendo, en la Región de Valparaíso. Estará enfocada en la autoexploración, la narrativa visual y la experimentación fotográfica mediante un formato inmersivo para sus participantes.

Entre las actividades ya realizadas durante el primer semestre figuran la Juntera Colectiva, un encuentro entre creadoras y organizaciones culturales; el espacio “Foco común: fotógrafas y actrices en diálogo”, desarrollado junto al Teatro Ictus; y la presentación de la revista Conectadas, realizada en colaboración con PRODEMU.

Asimismo, el próximo 13 de agosto, en el marco del Mes de la Fotografía, EFFEM organizará el conversatorio Transitar la Memoria en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.