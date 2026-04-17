“Es demasiado descarado”: Francisco Vidal arremete contra exención de contribuciones y advierte costo fiscal cercano a los US$200 millones

El exministro explicó que existe un universo amplio de potenciales beneficiarios dentro del grupo de adultos mayores propietarios y detalló que una parte importante ya no paga contribuciones debido a exenciones vigentes por el avalúo de sus viviendas.

El debate por la propuesta del gobierno del presidente José Antonio Kast para eliminar el pago de contribuciones en la primera vivienda de adultos mayores de 65 años sumó nuevas críticas desde la oposición, esta vez del exministro Francisco Vidal, quien cuestionó el diseño del beneficio y advirtió efectos en la recaudación municipal.

La iniciativa oficial plantea eximir del impuesto a personas mayores que sean propietarias de una única vivienda y que esta sea su residencia habitual. En caso de contar con más de un inmueble, deberán declarar cuál será considerado como domicilio principal para acceder a la medida.

El Ejecutivo, además, contempla compensar la menor recaudación mediante aportes adicionales al Fondo Común Municipal.

En ese contexto, Vidal criticó la estructura del proyecto y su focalización.

“Es la medida más regresiva que yo conozco desde Pinochet”, afirmó en conversación con el canal Turno, apuntando a lo que considera un beneficio mal dirigido.

Vidal también estimó que el costo fiscal de la medida podría alcanzar los “200 millones de dólares”, advirtiendo además efectos en el financiamiento de los municipios, especialmente en comunas de mayores ingresos.

“Los beneficiados seríamos quienes superamos los dos millones de ingresos mensuales”

El exministro explicó que existe un universo amplio de potenciales beneficiarios dentro del grupo de adultos mayores propietarios.

Según detalló, una parte importante ya no paga contribuciones debido a exenciones vigentes por el avalúo de sus viviendas.

“Hay 1,5 millones de personas mayores de 65 años con primera vivienda, pero 1,1 millones ya están exentas porque sus propiedades están bajo el mínimo fiscal”, señaló.

En la misma línea indicó: “Quedan 400 mil personas, Piñera y Bachelet ayudaron a una parte de esos 400 mil, el pensionado que acredite que tiene un ingreso mensual inferior a $1 millón, está exento y no paga contribuciones. (…) El mayor de 65 años que acredite que tiene un ingreso entre 1 y 2 millones de pesos, paga la mitad ¿Quiénes somos los beneficiados? Los que tenemos más de $2 millones mensuales y que vivimos en una casa fiscalmente tasada en el piso en $225 millones”.

A su juicio, los beneficios actuales ya contemplan alivios según nivel de ingresos.

“El que gana menos de un millón no paga, y entre uno y dos millones paga la mitad”, explicó, agregando que el impacto real del proyecto recaería en los segmentos de mayores ingresos.

“Los beneficiados seríamos quienes superamos los dos millones de ingresos mensuales y vivimos en viviendas de alto valor fiscal”, sostuvo, apuntando a “los ministros de Estado mayores de 65 años, subsecretarios, parlamentarios, ejecutivos de empresas estatales, la cúpula completa de la CPC, los gerentes generales de todas las empresas privadas más grandes”.

Finalmente, cuestionó el mecanismo de compensación propuesto, señalando que podría generar tensiones entre el nivel central y los gobiernos locales en caso de concretarse la iniciativa.

“Esto tiene un agravante. El gobierno dice que esto le cuesta a los municipios US$ 200 millones; el Fondo Común Municipal es de US$ 1.600; si le restan US$ 200 millones, se le están restando el 13% de los ingresos a los municipios. Claro, el gobierno los compensa, ¿y cómo? Con impuestos generales y la mitad de los impuestos generales es el IVA. ¿Cómo pueden pensar algo así? (…) Es demasiado descarado“, señaló.

“Si se llega a aprobar esto, es un impacto financiero brutal para los municipios de la zona oriente“, puntualizó.