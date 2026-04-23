“Proyecto proempleo” y “va a generar crecimiento”: El análisis del exdirector de Presupuesto al Plan de Reconstrucción

Consultado sobre quién asumiría el costo de la medida, Matías Acevedo, reconoció, en conversación con CNN Chile, que existe un impacto fiscal asociado y apuntó a la necesidad de medidas compensatorias por parte del Estado.

El exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo, abordó este jueves el Plan de Reconstrucción impulsado por el gobierno, destacando su impacto en el mercado laboral y advirtiendo sobre sus efectos fiscales.

El economista calificó, en conversación con Hoy Es Noticia, la iniciativa como una política con foco en el empleo.

“Lo calificaría como un proyecto proempleo. Si queremos mayor crecimiento, se tiene que traducir en mejores y mayores oportunidades de empleo”, afirmó.

Uno de los ejes del plan contempla una reducción del impuesto de primera categoría para empresas, que bajaría del 27% al 23%.

Sobre este punto, Acevedo señaló que la medida podría impulsar la actividad económica, aunque advirtió que su efecto no se compensa completamente en términos fiscales.

“Va a generar crecimiento (…). La pregunta es si ese crecimiento que genera permite compensar el costo que significa para el Estado recibir esos menos ingresos. Y claramente eso no lo compensa totalmente”, sostuvo.

Consultado sobre quién asumiría el costo de la medida, el exdirector de Presupuestos reconoció que existe un impacto fiscal asociado y apuntó a la necesidad de medidas compensatorias por parte del Estado.

“Bueno, hay un costo efectivamente. Y el gobierno lo que está planteando son medidas compensatorias como por ejemplo terminar con programas mal evaluados como el SENCE”, indicó.

En esa línea, Acevedo criticó el desempeño de ciertos programas de capacitación, aunque aclaró que no se trata de eliminar estas políticas, sino de mejorar su ejecución.

“Uno no puede tener programas que están, que sabemos que no están funcionando. Eso no significa que uno debe decir que no tiene que tener capacitación, pero como se está entregando hoy día, el impacto es prácticamente cero”, planteó.

Finalmente, insistió en la necesidad de revisar la eficiencia del gasto público como parte del financiamiento del plan.

“Ahí hay una medida compensatoria”, puntualizó.