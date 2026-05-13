“Stuart Fails to Save the Universe”: HBO Max revela teaser del nuevo spin-off de The Big Bang Theory

El mundo de The Big Bang Theory seguirá expandiéndose.

HBO Max presentó el teaser oficial de Stuart Fails to Save the Universe, nueva comedia Max Original centrada en Stuart Bloom, el dueño de la tienda de cómics que apareció de forma recurrente en la exitosa sitcom.

La serie tendrá 10 episodios y se estrenará el jueves 23 de julio.

De acuerdo con Warner Bros. Discovery, los nuevos capítulos se lanzarán semanalmente cada jueves después del debut.

The Big Bang Theory se emitió originalmente entre 2007 y 2019 y se convirtió en una de las comedias televisivas más populares de las últimas décadas.

La serie seguía a un grupo de científicos y amigos en Pasadena, California, mezclando humor cotidiano, cultura geek, ciencia y relaciones personales.

Tras el final de la serie original, la franquicia continuó con Young Sheldon, precuela centrada en la infancia de Sheldon Cooper, y luego con Georgie & Mandy’s First Marriage, enfocada en el hermano mayor de Sheldon.

Con Stuart Fails to Save the Universe, se suma una nueva extensión del multiverso, esta vez con personajes secundarios de la serie original como protagonistas.

Stuart Bloom, en tanto, fue presentado en The Big Bang Theory como el dueño de la tienda de cómics frecuentada por Sheldon, Leonard, Howard y Raj.

Y aunque comenzó como un personaje secundario, su presencia se volvió cada vez más relevante dentro de la serie, especialmente por su humor incómodo, sus problemas económicos y su vínculo con el grupo principal.

De qué trata Stuart Fails to Save the Universe

La historia sigue a Stuart Bloom, interpretado nuevamente por Kevin Sussman, quien recibe la misión de restaurar la realidad después de romper accidentalmente un dispositivo construido por Sheldon Cooper y Leonard Hofstadter.

El error provoca un apocalipsis multiversal, lo que obliga a Stuart a intentar salvar el universo con la ayuda de su novia Denise, interpretada por Lauren Lapkus; el geólogo Bert, interpretado por Brian Posehn; y el físico cuántico Barry Kripke, nuevamente a cargo de John Ross Bowie.

En el camino, los personajes se encontrarán con versiones alternativas de figuras conocidas por los fanáticos de The Big Bang Theory. Como adelanta el propio título, la misión no parece tener muchas garantías de éxito.

Quiénes están detrás de la serie

La producción fue creada, escrita y producida por Chuck Lorre, Zak Penn y Bill Prady.

Lorre y Prady son nombres clave dentro de la franquicia, ya que participaron en la creación de The Big Bang Theory, mientras que Penn tiene experiencia en historias ligadas a la ciencia ficción y los universos de fantasía.

La serie es una producción de Chuck Lorre Productions en asociación con Warner Bros. Television, y marca un cambio de escala dentro del mundo de la serie original.

A diferencia del formato clásico de sitcom centrado en conversaciones y situaciones cotidianas, esta nueva entrega incorpora multiverso, efectos visuales y una estructura más cercana a la aventura de ciencia ficción.