La CIA intensifica guerra secreta contra los carteles con operaciones letales dentro de México, según CNN

(CNN) — A principios de esta primavera, una explosión hizo estallar un automóvil que transportaba a un presunto operador de un cartel a plena luz del día en una de las autopistas más transitadas de México, a las afueras de la capital del país.

Francisco Beltrán murió junto con su chofer; sus cuerpos fueron encontrados en sus asientos después del estallido. Videos y fotografías del hecho, ocurrido el 28 de marzo, muestran una rápida llamarada mientras el auto seguía avanzando y se salía de la autopista.

Conocido como “el Payín”, Beltrán estaba acusado de ser un miembro de nivel medio del Cartel de Sinaloa, una de las organizaciones de tráfico de drogas más notorias de México, según analistas de seguridad mexicanos y fuentes familiarizadas con sus actividades.

Las autoridades mexicanas han mantenido un extremo hermetismo en torno a la explosión, pero múltiples fuentes dijeron a CNN que el ataque fue un asesinato selectivo, facilitado por agentes operativos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés).

Un artefacto explosivo había sido ocultado dentro del vehículo, dijo a CNN la Fiscalía General del Estado de México.

La operación contra Beltrán fue parte de una campaña ampliada y previamente no reportada de la CIA dentro de México —encabezada por la Ground Branch o Rama Terrestre de la agencia— para desmantelar redes arraigadas de carteles, dijeron a CNN las fuentes y otras dos personas familiarizadas con esta campaña. El presidente Donald Trump ha designado a varios de esos grupos como organizaciones terroristas extranjeras y los ha considerado en guerra con Estados Unidos.

Desde el año pasado, agentes de la CIA dentro de México han participado directamente en ataques letales contra varios miembros de carteles, en su mayoría de nivel medio, según las fuentes. “La letalidad de sus operaciones ha aumentado seriamente”, dijo una de las personas informadas sobre las operaciones. “Es una expansión significativa del tipo de cosas que la CIA ha estado dispuesta a hacer dentro de México”.

El nivel de implicación de la CIA en las operaciones ha variado, según las fuentes, desde compartir inteligencia de manera pasiva y brindar apoyo general hasta la participación directa en operaciones de asesinato.

Antes de la publicación de este texto, CNN consultó a la CIA y le presentó detalles sobre esta historia. La CIA declinó dar comentarios. Después de la publicación, la portavoz de la CIA, Liz Lyons, publicó un comunicado en el que dijo que “esta es una información falsa y sensacionalista que no sirve para nada más que como una campaña de relaciones públicas para los carteles y pone en riesgo la vida de los estadounidenses”, sin especificar los aspectos del reporte que considera falsos.

El ataque contra Beltrán fue audaz incluso para los estándares de la violencia típica de los carteles mexicanos, y los analistas mexicanos debatieron en los días posteriores si podría señalar una nueva y preocupante dimensión sofisticada de guerra entre carteles.

“Hemos estado viviendo en una guerra anárquica durante muchos meses en Sinaloa”, dijo el periodista mexicano José Cárdenas en su programa de televisión transmitido por Grupo Fórmula en los días posteriores al ataque. “Pero ataques como este, si se confirman, en una zona cercana a la capital del país, bueno, nunca he oído de algo similar”.

Un exoficial paramilitar de la CIA dijo a CNN que, conociendo cómo opera la agencia, “definitivamente querían que este incidente generara la pregunta en la mente de todos de: ‘¿Quién hizo esto?’”.

La implicación de la CIA en operaciones recientes dirigidas a figuras de alto perfil de los carteles del narcotráfico, como Nemesio Oseguera Cervantes, “el Mencho”, ha sido bien documentada, aunque gran parte de esa actividad se ha descrito públicamente como intercambio de inteligencia.

Pero la actividad encubierta de la agencia dentro de México va mucho más allá de esos pocos casos que atrajeron la atención internacional e implica una participación mucho más directa, dijeron fuentes a CNN.

La estrategia, dijeron las fuentes, es desmantelar redes completas de carteles, lo que implica no solo eliminar a quienes están en la cima, sino también identificar vulnerabilidades a lo largo de la organización y atacar sistemáticamente a los miembros de menor rango que funcionan como piezas clave en la empresa de tráfico.

Esas operaciones a menudo atraen poca atención fuera de México o, en algunos casos, incluso más allá de la región específica donde se llevan a cabo, porque los objetivos no son tan conocidos. Eso ha permitido, por lo general, que la participación de la CIA permanezca en secreto. El manual de operaciones no es muy diferente al de las misiones antiterroristas diseñadas para destruir grupos en Medio Oriente y otras partes del mundo, dijeron a CNN funcionarios actuales y anteriores de seguridad nacional de Estados Unidos.

Las operaciones también podrían ser ilegales según la legislación mexicana: sin el permiso expreso del Gobierno federal, de acuerdo con la Constitución mexicana, los agentes extranjeros tienen prohibido participar en operaciones de aplicación de la ley.

“No está nada claro que todas sus misiones estén coordinadas con el Gobierno (mexicano)”, dijo una de las fuentes.

CNN contactó a la oficina de la Presidencia de México y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero no recibió comentarios antes de la publicación.

El secretario de Seguridad de Seguridad de México, Omar García Harfuch, dijo en su cuenta de X que “respecto a la versión difundida por CNN, el Gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional”.

“En México, las acciones operativas corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas competentes. Cualquier cooperación internacional se limita al intercambio de información, coordinación institucional y mecanismos formales establecidos por el Gobierno de México, particularmente a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y las instituciones del Gabinete de Seguridad”, señaló el funcionario.

La CIA también ha continuado desempeñando discretamente un papel clave en operaciones no letales, proporcionando inteligencia que ayudó a las fuerzas mexicanas a arrestar al menos a una figura de nivel medio a alto de un cartel en los últimos meses, según una fuente familiarizada con el asunto.