Caso Gatica: Abogado de Crespo pide a Fiscalía no insistir con recursos tras fallo absolutorio

Este miércoles, el 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago comunicó la sentencia absolutoria del excarabinero Claudio Crespo.

El otrora oficial había sido acusado por la Fiscalía como presunto autor del delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas contra Gustavo Gatica.

En la audiencia, además, el tribunal resolvió que el Ministerio Público no deberá pagar las costas del juicio, es decir, los gastos procesales utilizados por la defensa de Crespo durante el procedimiento.

Tras la lectura de la sentencia, el abogado defensor Pedro Orthusteguy afirmó que “seguimos estando absolutamente contentos con el resultado del fallo”, aunque añadió que “nos habría gustado justamente poder recuperar los gastos del juicio para nuestro representado”.

El jurista también emplazó a la Fiscalía a no recurrir del fallo y pidió revisar la forma en que se han llevado adelante las investigaciones vinculadas al estallido social. “Esperamos que reflexione la Fiscalía (…) y ojalá no recurran y termine este triste episodio, a mi juicio, de error de persecución a los funcionarios de Carabineros que cumplieron su función durante el estallido”.

Por su parte, la fiscal Ximena Chong sostuvo que revisarán el contenido íntegro de la resolución antes de definir eventuales acciones judiciales. “Vamos a revisar con detalle la sentencia. Valoramos que el Tribunal haya entendido que la Fiscalía tenía motivo plausible para litigar”, señaló.

Chong explicó que el análisis apunta principalmente a evaluar la presentación de un recurso de nulidad. “El recurso de nulidad, a diferencia de un recurso de apelación, no es un recurso que se interponga solo por la insatisfacción de los intervinientes con el resultado de la sentencia”, dijo, recalcando que “tiene que concurrir algún tipo de causal de nulidad”.