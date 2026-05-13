Metro reporta normalización del servicio tras suspensión por persona en la vía

La tarde de este miércoles, Metro de Santiago informó la suspensión del servicio en parte de la Línea 4 debido a una persona en la vía.

A través de sus redes sociales detallaron que el servicio solamente se encontraba disponible “desde Grecia hasta Plaza de Puente Alto“.

En concreto, las estaciones de la Línea 4 que estuvieron cerradas fueron: Tobalaba (combinación suspendida), Cristóbal Colón, Francisco Bilbao, Príncipe de Gales, Simón Bolívar, Plaza Egaña (combinación suspendida) y Los Orientales.

A los pocos minutos también reportaron que el servicio en la Línea 1 se encuentra con retraso en su frecuencia habitual.

Pasadas las 18:40 horas, el servicio fue normalizado.

18:03 hrs. 🔴 Estaciones cerradas #L4: ❌️ Tobalaba (combinación suspendida)

❌️ Cristóbal Colón

❌️ Francisco Bilbao

❌️ Príncipe de Gales

❌️ Simón Bolívar

❌️ Plaza Egaña (combinación suspendida)

❌️ Los Orientales https://t.co/gvK3CmMPis — Metro de Santiago (@metrodesantiago) May 13, 2026

18:29 hrs. 🟡 Servicio en #L1 se encuentra con retraso en su frecuencia habitual. Seguiremos informando. — Metro de Santiago (@metrodesantiago) May 13, 2026

Buses de apoyo

⚠️ATENT@S⚠️#Alerta L4🚇

📣Servicio disponible #L4 @metrodesantiago disponible desde Rotonda Grecia hasta Plaza de Puente Alto,#BusesApoyo entre Tobalaba y Grecia y refuerzo de servicio en superficie 🚍 pic.twitter.com/EtxO3bopBq — Red Movilidad (@Red_Movilidad) May 13, 2026

¿Cuáles son las rutas alternativas?

18:17 hrs. [ALTERNATIVAS DE RUTA] Si viajas desde Plaza de Puente Alto #L4 hacia San Pablo #L1, viaja hasta Vicente Valdés y combina con #L5. Luego continúa hasta Baquedano y combina a #L1 para continuar tu viaje. pic.twitter.com/E3FNr4tAoi — Metro de Santiago (@metrodesantiago) May 13, 2026