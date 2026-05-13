Metro reporta normalización del servicio tras suspensión por persona en la vía

La tarde de este miércoles, Metro de Santiago informó la suspensión del servicio en parte de la Línea 4 debido a una persona en la vía.
A través de sus redes sociales detallaron que el servicio solamente se encontraba disponible “desde Grecia hasta Plaza de Puente Alto“.
En concreto, las estaciones de la Línea 4 que estuvieron cerradas fueron: Tobalaba (combinación suspendida), Cristóbal Colón, Francisco Bilbao, Príncipe de Gales, Simón Bolívar, Plaza Egaña (combinación suspendida) y Los Orientales.
A los pocos minutos también reportaron que el servicio en la Línea 1 se encuentra con retraso en su frecuencia habitual.
Pasadas las 18:40 horas, el servicio fue normalizado.
18:03 hrs. 🔴 Estaciones cerradas #L4:
❌️ Tobalaba (combinación suspendida)
❌️ Cristóbal Colón
❌️ Francisco Bilbao
❌️ Príncipe de Gales
❌️ Simón Bolívar
❌️ Plaza Egaña (combinación suspendida)
❌️ Los Orientales https://t.co/gvK3CmMPis
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) May 13, 2026
18:29 hrs. 🟡 Servicio en #L1 se encuentra con retraso en su frecuencia habitual.
Seguiremos informando.
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) May 13, 2026
Buses de apoyo
⚠️ATENT@S⚠️#Alerta L4🚇
📣Servicio disponible #L4 @metrodesantiago disponible desde Rotonda Grecia hasta Plaza de Puente Alto,#BusesApoyo entre Tobalaba y Grecia y refuerzo de servicio en superficie 🚍 pic.twitter.com/EtxO3bopBq
— Red Movilidad (@Red_Movilidad) May 13, 2026
¿Cuáles son las rutas alternativas?
18:17 hrs. [ALTERNATIVAS DE RUTA] Si viajas desde Plaza de Puente Alto #L4 hacia San Pablo #L1, viaja hasta Vicente Valdés y combina con #L5. Luego continúa hasta Baquedano y combina a #L1 para continuar tu viaje. pic.twitter.com/E3FNr4tAoi
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) May 13, 2026
18:25 hrs. [ALTERNATIVAS DE RUTA] Si vas desde Plaza de Puente Alto #L4 hacia #L3, puedes realizar la combinación en Vicente Valdés hacia #L5. Llegar a Plaza de Armas y combinar con #L3 para continuar tu viaje. pic.twitter.com/iyuRNWOBZq
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) May 13, 2026
Lo más leído
- Matías Walker por proyecto de reconstrucción: “Esto no se puede ganar por un voto, tenemos que generar grandes acuerdos”
- “La señal sería muy equivocada”: Diputados UDI cuestionan propuesta sobre el CAE en megareforma por dejar fuera a deudores al día y a quienes ya pagaron
- Producción de la OPEP cae un 33,7% desde febrero y el precio promedio del barril fue de US$ 108,79
- Consejo Regional de Arica aprueba financiamiento para plan de erradicación de la toma Cerro Chuño
- Metro reporta normalización del servicio tras suspensión por persona en la vía