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Metro reporta normalización del servicio tras suspensión por persona en la vía

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La tarde de este miércoles, Metro de Santiago informó la suspensión del servicio en parte de la Línea 4 debido a una persona en la vía.

A través de sus redes sociales detallaron que el servicio solamente se encontraba disponible “desde Grecia hasta Plaza de Puente Alto“.

En concreto, las estaciones de la Línea 4 que estuvieron cerradas fueron: Tobalaba (combinación suspendida), Cristóbal Colón, Francisco Bilbao, Príncipe de Gales, Simón Bolívar, Plaza Egaña (combinación suspendida) y Los Orientales.

A los pocos minutos también reportaron que el servicio en la Línea 1 se encuentra con retraso en su frecuencia habitual.

Pasadas las 18:40 horas, el servicio fue normalizado.

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