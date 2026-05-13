Matías Walker por proyecto de reconstrucción: “Esto no se puede ganar por un voto, tenemos que generar grandes acuerdos”

El senador Matías Walker (Independiente) abordó la tramitación del proyecto de reconstrucción presentado por el gobierno, afirmando que “no se puede ganar por un voto” y llamando a construir consensos.

En conversación con Hoy Es Noticia, el parlamentario afirmó que el Gobierno liderado por José Antonio Kast debe “abrirse a un acuerdo más amplio y espero que ese acuerdo lo podamos lograr acá en el Senado”.

“Yo creo que es muy importante que el Gobierno se abra a acuerdos más amplios. Un acuerdo solo con el Partido de la Gente (PDG) es un acuerdo frágil que se puede caer en cualquier momento”, reforzó.

El senador independiente afirmó que, en el Senado, la también llamada Ley Miscelánea cuenta con su voto favorable respecto de la idea de legislar, aunque aseguró que harán propuestas “para mejorarlo”.

Por otra parte, afirmó que no sería positivo aprobar la reforma tributaria por un margen estrecho. “No es bueno que la reforma tributaria se apruebe por uno o dos votos. Yo creo que el Gobierno tiene que ceder en algunas cosas”.

#HoyEsNoticiaCNN | Matías Walker, senador independiente, por megaproyecto: “Le quiero a decir al ministro Quiroz que nunca más vuelva a amenazar con hacer la reforma por decreto, porque eso no se puede”@matiburgos 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/deHHijZFx5 — CNN Chile (@CNNChile) May 13, 2026



En esta línea, hizo un llamado al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a flexibilizar posiciones en la negociación: “Yo invito al ministro Quiroz a no enamorarse de sus ideas, a ser flexible, ya que en los acuerdos todos tienen que ceder”.

Planteó que se podrían repetir acuerdos similares a los alcanzados en pensiones. “Se puede llegar a un acuerdo, por ejemplo, con el socialismo democrático, como lo hicimos para la mesa del Senado (…). Lo hicimos en materia de pensiones; se puede hacer perfectamente en materia tributaria”.

“Esto no se puede ganar con un voto, aunque sea mi voto. Qué más quisiera yo que ser el voto dirimente, pero no se trata de eso; esto no puede ser una victoria a lo Pirro (con un coste alto para el vencedor)”, afirmó Walker, recalcando la idea de que se deben “generar grandes acuerdos“.