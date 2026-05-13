“Dentro de todo, lo encontré tranquilo y esperanzado”: Joaquín Lavín Infante habla sobre el estado de su hijo tras visita a Capitán Yáber

Durante la tarde de este miércoles, el exalcalde Joaquín Lavín Infante visitó por primera vez a su hijo, Joaquín Lavín León, en el Anexo Cárcel Capitán Yáber, donde actualmente cumple prisión preventiva en medio de la investigación por presuntos delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil.

Cabe mencionar que la visita del exministro se produce luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago declarara admisible el recurso de amparo presentado por Lavín León, que busca impugnar la medida cautelar.

Consultado por la prensa sobre la situación emocional de su hijo, afirmó: “Estando aquí adentro, nadie puede decir que está bien”. Además, expresó: “Dentro de todo, lo encontré tranquilo y esperanzado en lo que pueda pasar”.

“Lo vi bien. Me pidió también que agradeciera, porque nos han llegado muchas muestras de cariño de gente que nos ha escrito y, bueno, esperemos que la justicia resuelva”, añadió.

Respecto a la medida cautelar que enfrenta su hijo, remarcó: “No quiero hablar de la situación judicial. La verdad es que estamos en un momento, como familia, en que preferimos no ver televisión ni leer diarios, porque así se tiene más paz en el corazón”.