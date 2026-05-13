Francisco Huenchumilla (DC) arremete contra la megarreforma de Kast: “Yo voy a rechazar la idea de legislar porque no le creo al Gobierno”

El senador del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Francisco Huenchumilla, manifestó su total rechazo a la estrategia legislativa del Ejecutivo respecto a la denominada “Megarreforma” tributaria.

En conversación con las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena, en el podcast Cómo te lo Explico, el parlamentario por la Región de La Araucanía criticó duramente lo que considera un diseño de “golpe de efecto” por parte del presidente José Antonio Kast, asegurando que el Gobierno no tiene un ánimo real de diálogo con la oposición, sino que busca imponer sus términos mediante el “pirquineo” de votos en el Congreso Nacional.

“Yo creo que en esta tramitación de la megarreforma tributaria, el Gobierno tomó un procedimiento que no era el habitual en pos de conseguir un objetivo. El procedimiento era rapidez, colgar muchos temas enmarañados para sacar adelante su proyecto”, sostuvo Huenchumilla. Al ser consultado sobre su posición personal frente a la votación en la Cámara Alta, el senador fue tajante: “Yo voy a rechazar la idea de legislar porque no le creo al Gobierno”.

Agregó que existe una desconfianza profunda hacia la administración actual: “Tengo un problema de confianza. No le creo que esté en condiciones de decir: ‘Mire, yo presento un programa de buena fe y quiero negociar con usted’”.

El legislador falangista fue más allá y calificó la naturaleza de la actual coalición oficialista como inflexible y “fanática” en sus convicciones económicas. “Yo creo que el Gobierno tiene una cierta concepción ideológica, porque no estamos hablando de la derecha tradicional. Aquí estamos hablando de una ultraderecha que va mucho más allá”, advirtió Huenchumilla, quien además señaló que el proyecto favorece desproporcionadamente a los sectores más acaudalados del país bajo la promesa de un crecimiento que, a su juicio, no es instantáneo ni garantizado.

Finalmente, el senador realizó un llamado al sector para reorganizarse bajo una “unidad estratégica” que permita enfrentar los desafíos electorales de 2026. Para Huenchumilla, el camino es reeditar una gran coalición de centroizquierda que incluya desde el Partido Comunista (PC) hasta el PDC. “La Democracia Cristiana tiene que estar en el centroizquierda, sin exclusiones. Yo soy partidario de la más amplia coalición de centroizquierda. Ese debate sobre el Partido Comunista es un debate viejo que no tiene sentido”, concluyó, instando al Partido Socialista (PS) a asumir su responsabilidad histórica como conductor del bloque y evitar acuerdos administrativos aislados con la derecha.