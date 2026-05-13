GoogleBook: Google presenta su nueva generación de notebooks diseñados para la inteligencia artificial

Este martes, Google presentó Googlebook, una nueva generación de notebooks diseñados para la inteligencia artificial (IA), en una apuesta con la que busca combinar las capacidades de Android, ChromeOS y Gemini.

El anuncio fue realizado durante la conferencia virtual The Android Show por Alexander Kuscher, director de software de ChromeOS, quien definió el proyecto como el paso “de un sistema operativo a un sistema inteligente”.

Según explicó la firma, Googlebook integrará de manera profunda Gemini, la inteligencia artificial de Google, y estará diseñado “desde cero” para ofrecer asistencia personalizada y contextual en distintas tareas.

Gemini a solo un clic de distancia

Una de las funciones más llamativas será Magic Pointer , una herramienta desarrollada junto al equipo de Google DeepMind que incorpora Gemini directamente en el cursor del computador .

, una herramienta desarrollada junto al equipo de Google DeepMind que . Desde la compañía explicaron que, “a pesar de ser la herramienta más utilizada, apenas ha cambiado desde que se añadió el clic derecho. Eso está cambiando con Magic Pointer en Googlebook, que aplica la utilidad de Gemini al alcance de la mano, literalmente. Simplemente mueve el cursor y observa cómo cobra vida con Gemini , ofreciéndote sugerencias rápidas y contextuales cada vez que apuntas a algo en la pantalla”.

, ofreciéndote sugerencias rápidas y contextuales cada vez que apuntas a algo en la pantalla”. Google asegura que la herramienta permitirá, por ejemplo, programar reuniones apuntando a una fecha en un correo electrónico o combinar imágenes para visualizar objetos dentro de un espacio en apenas unos clics.

apuntando a una fecha en un correo electrónico o para visualizar objetos dentro de un espacio en apenas unos clics. La empresa también adelantó nuevas funciones impulsadas por IA, como “Crete your Widget”, una característica que permitirá generar paneles personalizados utilizando información de aplicaciones como Gmail o Calendar. Según la compañía, Gemini podrá organizar automáticamente vuelos, reservas de hoteles, restaurantes y otros datos relevantes en un mismo espacio.

Integración con Android y diseño premium

Google indicó que el nuevo sistema estará basado parcialmente en tecnología Android , lo que facilitará una integración más fluida entre computadores y teléfonos móviles.

, lo que facilitará una integración más fluida entre computadores y teléfonos móviles. Entre las funciones anunciadas destaca “ Quick Access “, una herramienta que permitirá visualizar, buscar e insertar archivos almacenados en el teléfono directamente desde el explorador de archivos del portátil, sin necesidad de transferencias manuales.

“, una herramienta que permitirá visualizar, buscar e insertar archivos almacenados en el teléfono directamente desde el explorador de archivos del portátil, sin necesidad de transferencias manuales. La compañía también adelantó que todos los Googlebook tendrán una identidad visual común: una barra luminosa llamada “glowbar” , descrita por Google como “un detalle funcional y estético a la vez “.

, descrita por Google como “un “. “Estamos colaborando con socios líderes del sector como Acer, ASUS, Dell, HP y Lenovo para crear los primeros Googlebooks, y están tan entusiasmados como nosotros. Cada Googlebook se fabricará con materiales y acabados de primera calidad, y estará disponible en una variedad de formas y tamaños”, agregaron en un comunicado.