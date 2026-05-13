Sernac emite alerta por posible falla para casi 2.000 vehículos: Revisa si tu auto está entre los modelos afectados

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) levantó una alerta para casi 2.000 vehículos por un posible defecto que implica un riesgo para la seguridad.

La empresa Stellantis Chile S.A. informó a la entidad de un posible defecto en la polea de la bomba de agua de 1.956 vehículos, el cual podría derivar en accidentes de tránsito.

“La empresa informa que algunos vehículos pueden presentar una avería del motor con pérdida de potencia, causada por el deslizamiento de la polea de la bomba de agua (debido a la pérdida del ajuste a presión). Esta condición puede provocar la desalineación de la correa de distribución y, en consecuencia, la parada del motor”, detalló el comunicado público.

No obstante, aseguraron que “a la fecha no se han registrado accidentes derivados de esta condición en Chile”.

¿Cuáles son los vehículos afectados?

El organismo fiscalizador indicó que la alerta es para los autos comercializados entre enero de 2025 y junio de 2026, de las marcas: Citroën, Opel y Peugeot.

En específico, los vehículos afectados son los modelos Berlingo de Citroën, Combo de Opel, junto con los modelos Partner y Rifter de Peugeot. Puedes revisar los números VIN de los vehículos afectados haciendo click aquí).

Respecto del total de autos que cuentan con el defecto, 153 están en manos de consumidores y 1.803 se encuentran en stock.

¿Qué hacer si mi vehículo fue incluido en la alerta?

Desde el Sernac instruyeron a las personas que tengan los modelos antes mencionados a verificar si su vehículo se encuentra en el listado de números VIN proporcionado por la entidad.

En caso de ser así, el consumidor debe comunicarse con los siguientes puntos de contacto:

Teléfono / Call Center:

Peugeot: 800 210 110

Opel: 800 380 219

Citroën: 800 394 000

Correo electrónico:

Peugeot: contactopeugeotcl@latam.stellantis.com

Opel: contactoopelcl@latam.stellantis.com

Citroën: contactocitroencl@latam.stellantis.com

Sitio web:

Red de concesionarios:

Agendamiento:

Buscador de alertas:

La empresa realizará una inspección y sustituirá el kit de la bomba de agua de forma gratuita para los consumidores afectados. Este procedimiento puede durar entre 2 y 3 horas.