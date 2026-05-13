Laura Mlynarz, presidenta electa de la FECH: “La ministra Arzola ha aparecido poco; hemos visto hablar más a Quiroz sobre educación”

La presidenta electa de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), Laura Mlynarz, abordó en CNN Prime su visión sobre la ministra de Educación, María Paz Arzola.

Consultada por la periodista Mónica Rincón respecto a su evaluación sobre la titular de Educación, respondió: “Personalmente, y también según lo que hemos discutido como proyecto, creemos que la ministra se ha pronunciado y ha aparecido poco. Lamentablemente, a quien más hemos visto hablar sobre educación y derechos sociales en general es al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y eso siempre va a ser una preocupación para el país y para los estudiantes, porque este gobierno ha significado recortes”.

En esa línea, agregó: “Nos gustaría que la ministra comenzara a pronunciarse un poco más al respecto”.

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