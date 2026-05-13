Presidenta electa de la FECH cuestiona proyecto que restringe gratuidad a estudiantes condenados por hechos violentos: “No nos parece utilizarla como herramienta de castigo”

Laura Mlynarz es la nueva presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech). Tras dos años sin representación estudiantil en la Casa de Bello, resultó electa la lista “Conectamos la Chile”, vinculada al Partido Comunista (PC) y al Frente Amplio (FA).

Mlynarz es estudiante de Ingeniería Civil Hidráulica y militante de las Juventudes Comunistas (JJ.CC.). Además, destaca en el ámbito deportivo, ya que forma parte del plantel de la selección de fútbol femenino de la casa de estudios.

Su vínculo con la política también se relaciona con la trayectoria de su padre, Iván Mlynarz, quien lideró la organización estudiantil entre 1998-1999 y 2000-2001, también como militante de las JJ.CC.

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Respecto al periodo que no hubo representación estudiantil al interior de la universidad planteó que responde al contexto nacional que también permeó a nivel interno, como la pandemia y los fallidos procesos constituyente.

En cuanto al resultado de las elecciones destacó que fue un “proceso de acumulación”, desde su juicio “el diagnóstico que se hace de que en la universidad o en el estamento estudiantil no existe participación hace dos años, para nosotros es erróneo”, puesto que los voluntariados y espacios deportivos han sido aportes para mantener el tejido social.

#CNNPrime | Laura Mlynarz, presidenta electa de la FECH, por elección del próximo rector: “Los estudiantes no tenemos candidatura a rectoría. Es un proceso donde no tenemos votos. Ninguna de las candidatura ha mostrado una señal para modificarlo”@tv_monica… pic.twitter.com/3SQP8rzuxN — CNN Chile (@CNNChile) May 14, 2026

#CNNPrime | Laura Mlynarz, presidenta electa de la FECH, por relación de la Universidad y el club de fútbol: “Tenemos una visión crítica del club deportivo y de las sociedad anónimas. Ya se nos acercaron algunas organizaciones estudiantiles en torno a recuperar el club. Sabemos… pic.twitter.com/fRwIWiDQ5p — CNN Chile (@CNNChile) May 14, 2026

#CNNPrime | Laura Mlynarz, presidenta electa de la FECH, por relación de la Universidad y el club de fútbol: “Es inexplicable que no se sepa quién es el dueño”@tv_monica 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/cc6TGjcPFA — CNN Chile (@CNNChile) May 14, 2026

“Este gobierno, en vez de avanzar en materia de gratuidad, la está limitando y utilizando como una forma de castigo”

En el marco de los dos meses de la administración del Presidente José Antonio Kast y ad portas de su primera cuenta pública, subrayó: “Nuestro proyecto va en oposición al Gobierno, y somos tajantes en aquello”.

Asimismo, enfatizó que esta postura responde principalmente a la propuesta de recortes fiscales, hecho que se acentuó tras la controversia generada por la filtración de un oficio de la Dirección de Presupuestos (Dipres), el cual recomendaba “discontinuar” una serie de programas.

“Pone en tela de juicio medidas que hemos conseguido a punta de movilización y organización, como la gratuidad o la Junaeb. Para nosotros es inexplicable que un presidente plantee recortar la Junaeb”, cuestionó.

Además, expresó preocupación por el contenido del oficio, que propone disminuir el financiamiento destinado a las universidades estatales.

Cabe mencionar que el Presidente José Antonio Kast ha descartado modificaciones al Programa de Alimentación Escolar (PAE), así como la eliminación de beneficios sociales.

En cuanto a la reactivación manifestaciones en las calles, afirmó: “Las movilizaciones son parte de la democracia e históricamente los estudiantes hemos utilizado este tipo de herramientos para expresar nuestra opinión cuando muchas veces se nos quita del debate público”.

#CNNPrime | Laura Mlynarz, presidenta electa de la FECH, por posibilidad de recorte en derechos sociales: “Estamos en una espera activa y organizada”@tv_monica 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/DKCdBq4WxG — CNN Chile (@CNNChile) May 14, 2026

Consultada por la periodista Mónica Rincón respecto a si, dadas las necesidades actuales en educación inicial y secundaria, considera viable avanzar hacia la gratuidad universal, respondió: “Nosotros hemos planteado que debemos seguir avanzando en materia de gratuidad. Debemos avanzar en aumentarla, en hacerla crecer. Sabemos también que es un proceso progresivo y que hay que tener juicio de realidad”.

“A mí me parece preocupante, y es algo que hemos conversado junto al resto del proyecto, que este gobierno, en vez de querer avanzar en materia de gratuidad y permitir que más estudiantes accedan a la educación universitaria, la esté limitando y utilizando como una forma de castigo”, arremetió.

Al ser consultada sobre el proyecto presentado por el Ejecutivo denominado “Escuelas Protegidas”, que propone inhabilitar el beneficio de la gratuidad a estudiantes condenados por delitos graves contra las personas, la propiedad o la infraestructura pública, manifestó: “No nos parece utilizar una medida tan transversal y universal como debe ser la gratuidad, y legítima para todos los estudiantes, como una herramienta de castigo o criminalización hacia los estudiantes”.

“Creemos que la educación debe jugar un rol fundamental en la reinserción social y en la prevención. Un país con mayor educación puede avanzar en mejores condiciones para las familias trabajadoras”, agregó.