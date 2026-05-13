Michelle Bachelet alerta “preocupante retroceso” en derechos de las mujeres por el avance de la ultraderecha

(EFE)- Este miércoles, la expresidenta chilena Michelle Bachelet advirtió sobre el “preocupante retroceso” de los derechos de las mujeres en el mundo, impulsado por el auge de proyectos políticos autoritarios y de ultraderecha que, bajo una “retórica populista”, buscan erosionar la igualdad y la democracia desde dentro.

Durante su intervención en un encuentro de mujeres políticas de América Latina, organizado por Idea Internacional, Bachelet expuso un panorama sombrío sobre el estado actual de las democracias, amenazadas por una “profunda desconexión” entre las instituciones y los ciudadanos.

Esta desafección ciudadana, explicó la exmandataria chilena en dos oportunidades (2006-2010 / 2014-2018), ha creado “el caldo de cultivo perfecto para el avance de la retórica populista, los ‘outsiders’ y los proyectos autoritarios”.

Bachelet -candidata a la Secretaría General de la ONU- alertó sobre una nueva modalidad de deterioro institucional en la región: “Hoy lo que vemos es que hay gobernantes que son electos, que llegan al poder por el voto, pero una vez allí hacen todo lo posible para erosionar el Estado de Derecho“.

En este contexto de fragilidad democrática, Bachelet denunció el impacto directo sobre los derechos de las mujeres. “Estamos viendo retrocesos culturales importantes”, subrayó.

Sin mencionar naciones específicas, la exjefa de Estado lamentó que “en los países donde gobierna la ultraderecha no se considera que la igualdad de género es importante; la palabra género está prohibida“.

Una amenaza que “no es abstracta”

La también ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos enfatizó que esta amenaza “no es abstracta”, sino que ya se materializa en “legislaciones regresivas, censura y discursos de odio que apuntan especialmente a mujeres, niñas, jóvenes y personas trans”.

Bachelet fue tajante al vincular la exclusión femenina con el debilitamiento democrático: “Ninguna sociedad alcanzará su potencial de desarrollo dejando fuera a la mitad de la población”.

La exmandataria repasó las barreras estructurales que limitan el acceso de las mujeres al poder en América Latina, al recordar que solo un 36 % de los escaños parlamentarios de la región están ocupados por mujeres.

Entre estos obstáculos, destacó la brecha salarial, la sobrecarga del trabajo de cuidados no remunerado y la preocupante escalada de la violencia política de género en el entorno digital.

“Estos ataques están diseñados para deslegitimar a las mujeres, intimidarlas y expulsarlas de la esfera pública”, sentenció Bachelet, tras citar estudios recientes sobre la toxicidad en las redes sociales contra figuras políticas.

A pesar de los desafíos, la política chilena cerró su discurso con un llamado a transformar las dinámicas de poder histórico y animó a las lideresas presentes a ejercer la autoridad desde “la convicción, el diálogo y la justicia”, al demostrar que “la autoridad no está reñida con la empatía, ni la firmeza con la escucha”.