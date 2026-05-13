Heraldo Muñoz adelanta ofensiva internacional de Bachelet por la ONU: Viajará a Rusia y China y buscará reunirse con Vladimir Putin y Xi Jinping

El exministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, abordó en el podcast Cómo de lo Explico detalles de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Muñoz, quien lidera el equipo asesor de la exmandataria, no ocultó su asombro ante la postura de la administración de José Antonio Kast, que decidió retirar el respaldo oficial a la postulación chilena. La situación ha llegado a tal punto que la logística de la campaña depende hoy de potencias extranjeras.

“Hay algunos países que preguntan, por qué habría retirado el apoyo del Gobierno de Chile a la candidatura de una compatriota. Eso evidentemente extraña. Estamos muy satisfechos de tener como patrocinadores de la candidatura nada menos que a Brasil y a México, que son más de la mitad de la población de América Latina y el Caribe”, explicó el excanciller.

En esa misma línea, Muñoz detalló un hecho que califica como una anomalía diplomática: “Es extraño que una expresidenta se aloje en la embajada de Brasil y no en la de Chile”, reconociendo que, aunque se respeta el protocolo básico, Bachelet ha optado por no solicitar nada a las delegaciones nacionales tras la decisión de La Moneda.

Respecto al despliegue internacional, Muñoz confirmó que la próxima fase de la campaña incluye reuniones de alto nivel con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, órgano clave que recomienda el nombre del sucesor de António Guterres.

Según el exministro, Bachelet viajará a Moscú y Beijing para dialogar con los liderazgos de Rusia y China. “Efectivamente, la presidenta va a ir a Moscú a reunirse con las autoridades porque Rusia es uno de los miembros permanentes. Esperaríamos que no solo se reúna con Sergey Lavrov, sino que en el caso de una expresidenta se pueda reunir con el presidente Putin”, afirmó Muñoz.

En cuanto al gigante asiático, Muñoz recordó que Bachelet ya sostuvo encuentros previos, pero que el objetivo ahora es la máxima magistratura china. “A fines de mayo tendrá que ir a Europa y de ahí desplegarse a otros países (…) Tiene que ir a Beijing. Estuvo en noviembre ya con Wang Yi, que es el canciller chino, pero aspiramos a que pueda estar con Xi Jinping”, detalló el asesor de la candidatura. El exministro subrayó que estas gestiones están siendo coordinadas por Brasil y México, ante la ausencia de apoyo oficial por parte del gobierno de José Antonio Kast.