Producción de la OPEP cae un 33,7% desde febrero y el precio promedio del barril fue de US$ 108,79

Este miércoles, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) dio a conocer las cifras correspondientes a su producción durante abril, donde se registró un fuerte descenso por el inicio de la guerra en Medio Oriente y la interrupción de tráfico por el estrecho de Ormuz.

El organismo está conformado por Argelia, Arabia Saudita, Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial, Irak, Irán, Kuwait, Libia, Nigeria y Venezuela, fue noticia en las últimas semanas, luego de que Emiratos Árabes Unidos decidiera abandonar la OPEP tras más de 60 años.

En concreto, el mes pasado, la OPEP cifró su producción en 18,98 millones de barriles diarios (mbd), frente a los 28,65 mbd registrados en febrero, antes de que las disrupciones en los flujos del Golfo comenzaran a afectar el suministro de los principales productores del bloque.

La caída acumulada desde febrero supera los 9,67 mbd, lo que representa un retroceso del 33,7% en apenas dos meses.

Las cifras de la OPEP mantienen la producción de los Emiratos Árabes Unidos, puesto que su salida del organismo se efectuó a principios de mayo.

¿Cuánto ha caído la producción de petróleo?

Respecto a la producción, Kuwait ha sido el país más golpeado, puesto que el bombeo de crudo cayó casi un 80% entre febrero y abril.

Arabia Saudita pasó de suministrar al mercado 10.112 tb/d en febrero a 6.768 tb/d en abril, una caída del 33%.

pasó de suministrar al mercado 10.112 tb/d en febrero a 6.768 tb/d en abril, una del Kuwait colapsó desde los 2.582 tb/d de febrero hasta los 600 tb/d de abril, un desplome del 77%.

colapsó desde los 2.582 tb/d de febrero hasta los 600 tb/d de abril, un del Irak retrocedió desde los 4.188 tb/d hasta los 1.389 tb/d, un 67% menos.

retrocedió desde los 4.188 tb/d hasta los 1.389 tb/d, un Irán continuó su tendencia bajista hasta los 2.854 tb/d desde los 3.241 tb/d de febrero, un descenso del 12%.

¿Cuánto subió el precio del barril?

La cesta de referencia de la OPEP (ORB) cerró abril en US$ 108,79 por barril, por debajo de los US$ 116,36 de marzo, pero muy por encima del promedio de 2025, que fue de US$ 74,82.

En cuanto a los índices que maneja el mercado, el West Texas Intermediate (WTI) avanzó US$ 7,67 hasta los US$ 98,67. Mientras que el ICE Brent promedió US$ 102,46, un alza de US$ 2,86 mensual.

Proyección de la economía mundial y demanda de petróleo

Respecto a la evolución económica global, la OPEP no modifica sus previsiones de fondo a pesar del impacto de las disrupciones en Medio Oriente. “Las previsiones de crecimiento económico mundial se mantienen sin cambios respecto a la evaluación del mes pasado, situándose en el 3,1% para 2026 y el 3,2% para 2027“.

China es la excepción positiva, su previsión de crecimiento sube una décima hasta el 4,6% para 2026 tras un primer trimestre con expansión del 5% interanual. La zona euro, en cambio, ve su estimación recortada al 1,1% por la presión energética, y Japón baja al 0,8%.

En materia de demanda, la OPEP prevé que el consumo mundial de petróleo crezca 1,17 mbd en 2026 hasta los 106,33 mbd. Los países no pertenecientes a la OCDE aportarán 1,06 mbd de ese crecimiento, liderados por China (+0,25 mbd hasta los 17,14 mbd), India (+0,20 mbd hasta los 5,85 mbd) y el resto de Asia (+0,24 mbd). La OCDE apenas sumará 0,11 mbd, con Europa cediendo 30.000 barriles diarios.

Para 2027, la previsión se eleva a 107,87 mbd, con un crecimiento de 1,54 mbd interanual, revisado al alza en 0,2 mbd respecto a la estimación del mes anterior.

Por el lado de la oferta, la producción de los países no pertenecientes al acuerdo de cooperación (no-DoC) crecerá 0,6 mbd en 2026 hasta los 54,83 mbd, con Brasil (+270 tb/d), Estados Unidos (+150 tb/d), Canadá (+110 tb/d) y Argentina (+80 tb/d) como principales motores.

La demanda prevista de crudo DoC se sitúa en 42,7 mbd para 2026, muy por encima de los 33,19 mbd que la alianza OPEP+ produjo en abril, lo que proyecta un déficit estructural que solo podrá cerrarse si los flujos del Golfo se normalizan.