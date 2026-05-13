“La señal sería muy equivocada”: Diputados UDI cuestionan propuesta sobre el CAE en megareforma por dejar fuera a deudores al día y a quienes ya pagaron

Los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Sergio Bobadilla y Ricardo Neumann, abordaron la propuesta del Ejecutivo en el proyecto de Reconstrucción Nacional que faculta a la Tesorería General de la República (TGR) a dar “facilidades de pago respecto a los créditos destinados al financiamiento de estudios de educación superior otorgados al amparo de la ley N° 20.027”.

En ese contexto, los integrantes de la comisión de Educación de la Cámara cuestionaron que la propuesta no considere a los deudores que actualmente se encuentran al día en sus obligaciones ni tampoco a quienes ya terminaron de pagar sus créditos.

“Siempre hemos defendido -y en esta ocasión no será distinto- que cualquier medida asociada a una eventual condonación del CAE debe incorporar siempre a quienes han sido responsables en el cumplimiento de sus obligaciones. No puede ser que el Estado termine beneficiando únicamente a quienes han dejado de pagar, mientras se excluye a quienes, con mucho esfuerzo, se han mantenido al día o incluso ya pagaron por completo sus deudas”, señalaron los parlamentarios gremialistas, quienes advirtieron que “la señal sería muy equivocada si terminamos premiando la morosidad por sobre la responsabilidad“, agregando que, tal como está, la propuesta “atenta contra el esfuerzo y sacrificio”.

Ante lo anterior, Bobadilla y Neumann recordaron que ya se han discutido distintas alternativas para reconocer a los deudores que están al día y a quienes ya pagaron sus créditos.

En el caso de los primeros, mencionaron el proyecto de ley que en 2018 presentó el expresidente Sebastián Piñera, que proponía pagar durante máximo 15 años, condonando los saldos pendientes.

En tanto, quienes ya saldaron sus deudas, una de las fórmulas analizadas ha sido establecer una rebaja en el Impuesto Global Complementario, por un monto de entre 4 y 6 UF anuales y durante un período de 20 años.

En esa línea, remacaron que “aquí no se trata solamente de ofrecer una alternativa de pago a quienes se encuentran morosos, lo que por cierto es algo atendible, sino que también es fundamental reconocer a quienes han hecho un sacrificio importante para cumplir con sus pagos y que merecen un gesto por parte del Estado”, reiterando que “esperamos que el Gobierno pueda corregir esta injusticia y enmiende su propuesta”.

¿En qué consiste la propuesta?

El nuevo artículo 34 transitorio aborda el debate sobre el Crédito con Aval del Estado (CAE) y establece que “facúltase a la Tesorería General de la República (TGR) para otorgar facilidades de pago respecto de los créditos destinados al financiamiento de estudios de educación superior concedidos al amparo de la Ley N° 20.027, en los que se haya hecho efectiva la garantía estatal, ya sea total o parcialmente”.

La medida permitirá que la TGR ofrezca convenios de pago para los deudores del CAE cuyos créditos hayan sido asumidos por el Estado. Estos acuerdos comenzarán con el pago de un pie inicial y podrán extenderse hasta por 48 cuotas mensuales.

Uno de los principales cambios es que, una vez suscrito el convenio, el saldo de la deuda dejará de reajustarse en Unidades Tributarias Mensuales (UTM). En su lugar, el monto será convertido a pesos, manteniéndose fijo durante toda la vigencia del acuerdo y sin aplicación de intereses.

Además, la propuesta contempla la posibilidad de extinguir total o parcialmente la deuda remanente una vez finalizado el convenio o pagada la última cuota.

“Para acceder a cualquiera de los tramos de condonación señalados en el inciso anterior, el deudor deberá haber pagado, a lo menos, el número mínimo de cuotas que determine el Tesorero General de la República conforme a las instrucciones de general aplicación que dicte al efecto”, señala el texto.

En caso de aprobarse la iniciativa, la TGR podrá ofrecer estos convenios durante un plazo de 90 días corridos desde la publicación de la normativa en el Diario Oficial.