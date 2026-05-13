Dólar cotiza bajo los $890 tras alza del cobre y el IPSA pierde 2,31% cerrando con sus peores números desde marzo

En rojo cerró la Bolsa de Santiago este miércoles, luego de caer 2,31% tras el retroceso de varios de sus principales índices.

En concreto, el S&P IPSA finalizó la sesión en 10.395,38 puntos, cifra más baja desde el 24 de marzo, cuando se ubicó en 10.206,16 unidades. El bajo desempeño del principal índice bursátil nacional estuvo incidido por la caída de SQM-B (-4,08%), BCI (-3,88%), Itaú (-2,99%), LATAM (-2,97%) y Falabella (-2,80%).

El retroceso de Bolsa de Comercio también estuvo marcado por las cifras que se dieron a conocer respecto a la inflación anual en Estados Unidos, la cual se ubicó en 3,8%.

Dólar cae $8 y cotiza bajo los $890 tras precios históricos del cobre

El peso chileno tuvo una sólida jornada frente al dólar gracias al aumento del precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres, donde cotizó en US$ 6,62 la libra, dándole soporte a la moneda nacional frente a la volatilidad de la divisa estadounidense.

El tipo de cambio del dólar al peso chileno cerró en $888, con lo que cayó $8 tras cerrar en $896 el martes.

El analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillán, explicó que el metal rojo sigue siendo el principal factor detrás de la caída del tipo de cambio, y rompió su máximo histórico previo en US$6,57, apoyado por restricciones de oferta global, tensiones geopolíticas y expectativas de mayor demanda por nuevas tecnologías.

“El USD/CLP continúa operando con volatilidad durante la jornada y actualmente cotiza en torno a los $885-$887, manteniendo una presión bajista importante luego de romper soportes relevantes durante el día, principalmente impulsado por el fuerte rally del cobre”, señaló.

“En el plano internacional, las tensiones entre Estados Unidos e Irán siguen siendo un foco relevante para el mercado, manteniendo al petróleo en niveles elevados. El WTI continúa operando cerca de los US$ 97,7 por barril y sigue buscando nuevamente la zona de los US$ 100, lo que mantiene activas las preocupaciones inflacionarias a nivel global”, agregó.

“Técnicamente, tras romper la zona de los $889, el mercado comienza a mirar los $883 como próximo soporte relevante, mientras la atención seguirá puesta en la evolución del conflicto geopolítico y en la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en China”, concluyó.

Por su parte, el ejecutivo senior de XTB, Ignacio Moraga, indicó: “La inflación al productor en Estados Unidos repuntó hasta 6% interanual, una señal que mantiene vivo el fantasma inflacionario, aunque por ahora sin lograr rescatar al dólar en Chile. El mercado sigue mirando mucho más de cerca el frente externo y, sobre todo, el precio del cobre, que hoy actúa como el verdadero ancla bajista del tipo de cambio”.

Wall Street cierra mixto a pesar de cifras de inflación

Wall Street finalizó mixto la jornada de este miércoles en sus principales selectivos, el S&P 500 y el NASDAQ Composite subieron a pesar de las cifras de inflación en Estados Unidos. Mientras que el Dow Jones no siguió la tendencia y cerró con pérdidas.

El S&P 500, que agrupa a las 500 empresas públicas más grandes y representativas de Estados Unidos, subió 0,58% hasta las 7.444,25 unidades y sigue marcando récords al aumentar su máximo histórico.

Por su parte, el NASDAQ Composite, que marca la tendencia del sector tecnológico, avanzó 1,20% y se ubicó en 26.402,34 puntos, también en máximos históricos.

Mientras que el Dow Jones, que representa el rendimiento de 30 de las grandes empresas estadounidenses más estables y relevantes en la Bolsa de Nueva York, tuvo una caída de 0,14%, hasta los 49.693,20 puntos, pero aún no alcanza su máximo histórico de 50.188,14 unidades.