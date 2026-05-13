Disney anuncia tercera entrega de “Camp Rock” con Jonas Brothers para agosto en Disney+

La popular película de Disney, “Camp Rock”, regresará con una tercera entrega en agosto, reuniendo a los Jonas Brothers en sus roles originales. Joe, Nick y Kevin Jonas retomarán sus personajes de Shane, Nate y Jason Gray como la banda Connect 3.

La trama sigue al grupo ficticio, que tras perder los teloneros de una gira de reunión, vuelve al campamento para descubrir a la próxima gran promesa musical.

Ready to rock. #CampRock3 premieres this August on Disney+ and Disney Channel. pic.twitter.com/4CwiwG2Yng — Disney+ (@DisneyPlus) May 12, 2026

Nuevos campistas se suman a la competencia

Los jóvenes del campamento competirán por la oportunidad de abrir el concierto de su banda favorita, lo que pondrá a prueba las amistades.

El elenco incluye a nuevas incorporaciones: Liamani Segura como la audaz Sage, Hudson Stone como su hermano Desi, Lumi Pollack como la violonchelista Rosie, Casey Trotter como el baterista Cliff, Brooklynn Pitts como la coreógrafa Callie, Ava Jean como la influencer Madison y Malachi Barton como el chico malo Fletch. Maria Canals-Barrera retoma su papel de Connie Torres.

El filme se estrenará en Disney+ y Disney Channel.