La evolución en la atención de los bancos: Bci apuesta por la presencialidad y asesoría personalizada

En 1947, los bancos lucían de una forma muy distinta a la actual, operando con papel, lápiz y máquinas de escribir, sin sistemas digitales ni inteligencia artificial. Ochenta años después, el panorama ha cambiado radicalmente, tal como lo demuestra la nueva sucursal preferencial del Banco de Crédito e Inversiones (Bci) en Avenida Kennedy. Se trata de un establecimiento renovado que integra un fuerte componente tecnológico sin sacrificar el servicio personalizado.

Juan Pablo Stefanelli, Gerente Distribución Ecosistema Retail de BCI, explicó que las principales características que buscan es “que los clientes puedan acercarse y volver a las sucursales buscando asesoría, buscando una atención integral, no solo en temas de crédito, sino que también en inversiones”. El ejecutivo añadió que el banco busca poner este espacio a disposición de los usuarios: “Vamos a hacer charlas periódicamente de inversiones, de economía, de temas de interés para nuestros clientes. Tienen a disposición salas de reuniones que se pueden reunir no solo con los asesores, sino que también entre ellos pueden organizar las reuniones”.

Esta iniciativa apunta a combinar el mundo digital con el físico. En concreto, el proyecto forma parte de una inversión cercana a los 70 millones de dólares destinada a transformar la red de sucursales de la institución a nivel nacional.

Según el Gerente Distribución Ecosistema Retail de BCI, la oficina cuenta además con herramientas pedagógicas. “La sucursal también tiene pantallas para que los clientes puedan aprender de dónde se encuentran los distintos servicios en la web y los ejecutivos les puedan enseñar tanto en la atención digital como lo que pueden hacer en la atención física”, precisó.

La propuesta integral incluye asesorías personalizadas con soluciones financieras y de inversión, además de espacios para charlas sobre mercados y contingencia. Ubicada en uno de los barrios comerciales más relevantes de Santiago, la sucursal ha sido bien recibida por quienes la utilizan.

Patricio Sanhueza, cliente preferente del Banco BCI, destacó que “esto de la cercanía es esencial. Con alguien que te escuche, te mira y ves tú las reacciones, que es distinto que por teléfono o virtual. Cuando ya la cosa virtual, la inteligencia artificial, a uno ya poquitito le cuesta. Este tipo de sucursales son ideales”. En la misma línea, Francisca Cardoen, también cliente preferente, valoró el contacto humano: “Es bueno, porque la cercanía es súper importante, es demasiado importante para uno que habla con nuestra ejecutiva y sabes con quién estás hablando”.

Este modelo innovador busca rescatar lo mejor de ambos sistemas de atención y Bci espera seguir replicando este formato en distintas zonas del país.