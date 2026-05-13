Kevin Warsh asume como presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, sucediendo a Jerome Powell

El Senado de Estados Unidos confirmó este miércoles a Kevin Warsh como el decimoséptimo presidente de la Reserva Federal (FED), en una votación de 54 a 45 que se dividió casi por completo según líneas partidarias.

Warsh sucede a Jerome Powell, cuyo mandato de ocho años estuvo marcado por crisis económicas sucesivas y una tensa disputa con la Casa Blanca para defender la independencia del banco central.

Warsh llega al cargo en un momento difícil, con la inflación que saltó en abril a su nivel más alto en tres años, impulsada por el shock energético derivado de la guerra entre Estados Unidos con Irán, que supera el crecimiento de los salarios.

Ese contexto está complicando cualquier expectativa de recorte de tasas, y los mercados ahora proyectan que la FED mantendrá su tasa de referencia sin cambios durante el resto del año, o incluso la subirá si la inflación sigue empeorando.

Las atribuciones de Warsh como presidente de la FED

Sin embargo, Warsh no tendrá poder unilateral sobre las decisiones de tasas, puesto que el presidente de la FED controla la agenda de cada reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, pero la decisión final la toma la mayoría del comité, y ya hay un grupo de miembros con derecho a voto que han expresado serias preocupaciones sobre la inflación.

Lo que sí tendrá Warsh en sus manos es una serie de cambios institucionales que ya ha anunciado o insinuado, como reducir el balance de la FED desde sus actuales US$ 6.700 millones, coordinar más estrechamente con el Tesoro, bajar el número de reuniones anuales de ocho a tan solo cuatro, celebrar menos conferencias de prensa y reducir el tamaño de la plantilla del banco central en Washington.

La primera reunión de Warsh como presidente de la FED está programada para el 16 y 17 de junio. Powell, en tanto, conservará su asiento como gobernador de la institución hasta que considere que la investigación de Pirro está definitivamente cerrada.

En su última conferencia de prensa como presidente el mes pasado, Powell felicitó a Warsh y dijo que lo apoyará en todo lo que pueda mientras se mantiene en un segundo plano para dejarle gobernar con libertad.