Expertos alertan que el 45% del financiamiento del plan de Reconstrucción Nacional depende de ajustes externos al propio proyecto

El debate respecto al impacto fiscal que puede traer la aprobación del Plan de Reconstrucción Nacional, impulsado por el Gobierno, mantiene la discusión en pie, mientras se sigue tramitando en el Congreso.

El Centro de Estudios Públicos (CEP) publicó el informe “Crecimiento futuro versus déficit presente: la gran apuesta de Hacienda”, en el que analizó las proyecciones del Gobierno para la recaudación fiscal del proyecto de reconstrucción.

El análisis, firmado por siete investigadores del centro encabezados por el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, reconoce que la apuesta del gobierno es legítima y necesaria.

El proyecto propone llegar al 4% de crecimiento al término del mandato, partiendo del 2% actual. Hacienda estima que el proyecto en sí podría aportar cerca de 0,8 puntos porcentuales al crecimiento anual, lo que deja un margen relevante todavía por cubrir.

“El efecto del proyecto es relevante, pero faltarían esfuerzos adicionales para llegar a la meta anunciada del 4% en 2030”, señaló el informe del CEP.

Asimismo, identifica cuatro medidas que concentran el impacto y los costos del proyecto. Tres de ellas, la rebaja del impuesto a las empresas, la reducción de la permisología y la invariabilidad tributaria, explican cerca del 86% del efecto esperado en crecimiento. La cuarta, el crédito al empleo formal con un costo de US$ 1.400 millones anuales en régimen.

Por otra parte, el CEP revela que el 45% del financiamiento del proyecto hasta 2030 no proviene de la propia iniciativa legal, sino de ajustes de gasto complementarios, y que el 28% corresponde a mayores ingresos esperados por crecimiento que pudieran no llegar.

“Si existen dudas sobre la solidez de las cuentas fiscales, la señal para los inversionistas será que los cambios podrían revertirse. Sin esa certeza, los efectos sobre la inversión y, por tanto, sobre el crecimiento, se debilitan”, advirtieron.

“Un punto adicional de crecimiento no es automático. Requiere credibilidad”, concluyeron.