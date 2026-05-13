Christopher Nolan tras elegir a Travis Scott para “The Odyssey”: “Es un guiño a la idea de que esta historia ha sido transmitida como poesía oral”

El cineasta Christopher Nolan reveló en una entrevista con Time las razones detrás de la inclusión del rapero Travis Scott en el elenco de su próxima superproducción, “The Odyssey”, basada en el poema épico de Homero.

“Quería hacer un guiño a la idea de que esta historia ha sido transmitida como poesía oral, que es análoga al rap” , declaró el director, según reportó NME.

Scott aparece en el tráiler interpretando a un heraldo que anuncia la guerra de Troya, en una sala llena de guerreros.

Un cameo con profundidad conceptual

No es la primera colaboración entre ambos: Scott compuso “The Plan” para la cinta “Tenet” (2020). Nolan elogió entonces la capacidad del músico para entender la mecánica narrativa y musical del filme. El reparto de “The Odyssey” incluye a Matt Damon (Odiseo), Tom Holland (Telémaco), Anne Hathaway, Zendaya y Robert Pattinson.

Las entradas para las proyecciones en formato IMAX 70mm, el formato favorito del director, se agotaron en una hora tras salir a la venta con un año de anticipación. La película llegará a los cines el 17 de julio de 2026.