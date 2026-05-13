Colegio Trewhela’s en Chicureo se integra a red global Nord Anglia y refuerza su apuesta por comunidad, deporte y seguridad

El colegio Trewhela’s School, ubicado en Chicureo, consolidó su proyecto educativo al integrarse a la red internacional Nord Anglia Education.

La institución, que cuenta con 89 años de trayectoria, participó recientemente en los Junior Games en Orlando, Estados Unidos, un encuentro deportivo que reunió a más de 27 colegios de distintos países. Allí, su rector, Roberto Bravo, abordó prácticas de bienestar escolar e inclusión.

Un modelo que prioriza a las familias

El establecimiento bilingüe (inglés hasta sexto básico) basa su sello en la seguridad de las familias, la convivencia sana y la formación de hábitos. Kitty Rivero, apoderada de primero y cuarto básico, señaló: “Aquí se hace comunidad, se preocupan de los niños, criamos en conjunto” .

El padre Ignacio Ramírez destacó la cercanía con directivos y profesores. La red global permite enriquecer el proyecto con talleres de pensamiento crítico, metodologías activas y programas de bienestar, sin perder el foco local.

La apuesta de Trewhela’s es hacer de Chicureo un espacio donde aprender, convivir y crecer tenga sentido, fortaleciendo la comunidad desde adentro.