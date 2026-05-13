Scotiabank tras el Chile Day: “Los inversores escucharon al ministro Quiroz muy orientado a la ejecución, nos vamos a llevar una buena sorpresa muy pronto”

El Chile Day 2026 cerró con récord de asistencia tanto en Nueva York como en Toronto, donde la delegación nacional fue en busca de atraer inversión de capital extranjero en el país, motivándolos a considerar Chile como un mercado sólido tras las medidas propuestas en el Plan de Reconstrucción Nacional.

Diego Masola, country head de Scotiabank en Chile y Uruguay, conversó en Agenda Económica PM y destacó la cantidad de ministros y funcionarios que asistieron a la edición 2026 del Chile Day.

Para Masola, que participó del evento como main sponsor por cuarto año consecutivo, la señal más potente fue la presencia de la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, cuya participación transmitió un mensaje claro a los inversores sobre el enfoque del gobierno en materia de permisos ambientales.

“El hecho de que haya venido la ministra de Medio Ambiente es una señal muy potente. Buscan mantener los estándares en los permisos medioambientales para los proyectos, quieren bajar los permisos que sean sin mayor importancia para así acelerarlos, pero siempre manteniendo el respeto al medioambiente”, afirmó.

El impacto de Quiroz en el Chile Day 2026

Scotiabank organizó en el marco del evento una reunión privada entre el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y clientes de la institución, tanto en Nueva York como en Toronto, con empresas mineras, eléctricas y generadoras con inversiones reales en el país.

“En los dos casos se llevaron la impresión de una persona abierta que realmente quiere escuchar y que está tratando de ser pragmático, llevar soluciones rápidas que tengan un impacto positivo para el chileno, para la gente”, sostuvo.

“Los inversores han escuchado a un ministro y a un equipo de gobierno económico que está muy orientado a la ejecución. Creo que nos vamos a llevar una buena sorpresa muy pronto”, enfatizó.

¿Cuánto influiría la aprobación del plan económico del Gobierno?

Sobre el proyecto de Reconstrucción Nacional, el ejecutivo destacó como medidas centrales la reducción del impuesto corporativo del 27% al 23%, la invariabilidad tributaria para inversiones superiores a US$ 50 millones y el conjunto de medidas para reactivar la construcción, incluyendo la eliminación temporal del IVA para nuevas viviendas.

A pesar de esto, fue enfático en que la ley por sí sola no hace nada: “La ley en sí misma no hace nada. Después hay que ejecutarla, ejecutar los reglamentos, hacer crecer la construcción, hacer un montón de cosas en paralelo que no son automáticas. No es una varita mágica la ley”, aseveró.

En materia de crecimiento, Masola fue directo al trazar el umbral mínimo que Chile necesita alcanzar. Reconoció que hay restricciones externas relevantes —el precio del petróleo y el conflicto con Irán entre ellas— pero descartó que eso impida mejorar la trayectoria.

“Cualquier cosa abajo del 2% no saca gente de la pobreza. Cualquier cosa que crezca Chile debajo de ese número es parecido a cero. Para poder llegar al 3 o al 4%, se necesita destrabar la economía para que las inversiones empiecen a fluir de nuevo”, explicó.

El ejecutivo también entregó un diagnóstico sobre lo que vivió la banca en el primer trimestre. Identificó tres factores que golpearon los resultados: el impacto de la regulación del 600 en la cobranza, una inflación excepcionalmente baja en enero y febrero —que comprimió los ingresos atados a la UF— y una tasa de política monetaria que se mantuvo alta.

Las proyecciones de Scotiabank

“Desde el 23 de agosto hasta fin de febrero fueron cinco meses que no sé si nos va a dar el año para poder llegar a recuperar lo que teníamos. La inflación va a subir y eso en el corto plazo mejora los balances de los bancos, pero al final te termina repercutiendo en los costos. A fin de año te pasa factura”, advirtió.

Sobre la tasa de política monetaria, Masola se alejó del consenso de mercado que la ve en torno al 4,5% a fin de año. A su juicio, mientras el precio del petróleo se mantenga elevado por el conflicto con Irán, no hay espacio para bajar.

“No hay lugar para que baje en el corto plazo. Esperamos que primero esté resuelto el conflicto con Irán, el petróleo vuelva a valores de 80 dólares por lo menos, y ahí eso impacte en la inflación a la baja, y entonces las tasas hagan sentido de poderse bajar al 3,8% o al 4%”, proyectó.