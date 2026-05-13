Caso Sartor: Vicepresidente de Azul Azul pide declarar ilegal el allanamiento a Romántico Viajero SpA

Fue el pasado lunes 4 de mayo cuando el Ministerio Público allanó la sede de Azul Azul, la casa de Michael Clark y otras cuatro sociedades, todo esto en el marco de una investigación por eventuales delitos económicos vinculados al grupo Sartor. Entre estas entidades se encuentra Romántico Viajero Spa, perteneciente José Ramón Correa y que compró en enero las accciones del club de la familia Schapira.

Según el texto, al que tuvo acceso CNN Chile, la defensa argumenta que “ni ROMÁNTICO VIAJERO SpA ni su representante legal JOSÉ RAMÓN CORREA DÍAZ son individualizados en forma alguna en la investigación ya sea como imputados o a cualquier otro título”. Además argumentan que dicha sociedad se constituyó el 21 de noviembre de 2025, es decir, después del período investigado. En el escrito se estipula que Correa no tuvo participación en la operación que permitió tormar el control de Azul Azul por parte de Sartor.

La investigación liderada por el fiscal Juan Pablo Araya indaga el presunto desvío de recursos de fondos administrados por los directores de la compañía, entre ellos Michael Clark, hacia entidades vinculadas a sus dueños, lo que permitió hacerse con el control de la concesionaria, afectando el interés de los aportantes.

Además de la arista penal, el expresidente de Azul Azul está siendo investigado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) debido a que se le acusa de proporcionar información falsa al mercado sobre la sociedad y de cometer diversas irregularidades financieras durante su administración. Por este motivo, se le impuso una multa fijada en 65.000 UF (alrededor de $2.500 millones) y la inhabilitación para ejercer cargos directivos en entidades del sistema financiero y de valores por cinco años.