Estudio advierte que 1 de cada 5 mujeres presenta síntomas de depresión posparto en Chile

La salud mental de las mujeres en etapa de crianza se ha transformado en un desafío prioritario para la salud pública en el país. Según datos del Termómetro de la Salud Mental de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) y el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) de 2023, la población femenina registra niveles de malestar psicológico significativamente superiores a los hombres, una tendencia que se agudiza durante los periodos de cuidado intensivo.

En este escenario, el concepto “Nace una mamá” propone visibilizar la transformación profunda que experimenta la mujer tras el parto, instando a la sociedad a centrar la atención también en la madre y no solo en el recién nacido.

Cifras de la Guía Perinatal del Ministerio de Salud (Minsal) respaldan esta urgencia, indicando que una de cada cinco mujeres en Chile presenta síntomas de depresión posparto.

La matrona y especialista en lactancia, María Sofía Castro, advierte que la exigencia de este periodo suele llevar a que las mujeres posterguen su propio bienestar para cumplir con las demandas externas. “El posparto es un periodo de enorme exigencia. Cuando preguntamos ‘¿cómo estás tú?’ con genuino interés, estamos validando a una mujer que está descubriendo una nueva versión de sí misma”, señala la experta, enfatizando que cuidar a quien cuida es el pilar de una crianza sana.

Por otro lado, la distribución de las tareas del hogar sigue mostrando asimetrías. Un estudio de la Universidad de los Andes de 2022 sobre coparentalidad reveló que la carga mental continúa recayendo de manera mayoritaria en las mujeres, lo que limita sus espacios de autocuidado.

Esta realidad es abordada por una investigación global de Philips Avent aplicada a 12.000 madres en ocho países, la cual plantea que el apoyo del entorno debe pasar de la intención a la acción proactiva, evitando que la madre deba solicitar ayuda en momentos de agotamiento.

El objetivo de estas acciones durante el mes de mayo es reactivar las redes de apoyo compuestas por parejas, familiares y amigos. Al fortalecer la “aldea” que rodea a la mujer, se busca transformar la maternidad en un camino compartido, donde el bienestar materno sea reconocido como el motor principal para el desarrollo del vínculo más importante de la vida.