La Fuerza Aérea de los Estados Unidos cambió la letra de su himno de servicio al descartar referencias de género que excluyen a las mujeres. El cambio anunciado el jueves por el jefe de personal de la Fuerza Aérea, general David Goldfein, está diseñado para hacer que el servicio sea más inclusivo para las mujeres.

“Nuestra canción debe reflejar nuestra historia, el servicio inspirador y los logros de todos los que han servido, y la rica diversidad que hace que la Fuerza Aérea de hoy sea indiscutiblemente la más fuerte y más capaz del mundo”, escribió Goldfein en un mensaje a los aviadores, cadetes y ex alumnos de la academia.

El cambio se originó cuando las cadetes de la Academia de la Fuerza Aérea le preguntaron a Goldfein por qué el tercer verso del himno, conocido como The U.S. Air Force, elogiaba la valentía de los hombres, pero no de las mujeres.

Lee también: “Sé una dama, dijeron”: El viral feminista que expone las contradictorias exigencias impuestas a las mujeres

Originalmente dicha parte de la canción decía “To a friend we send a message of his brother men who fly”. En su lugar, fue adoptada la siguiente frase: “To a friend we send a message of the brave who serve on high”.

El general del cuerpo aéreo del ejército estadounidense indicó que “esta versión de la canción, su alma mater, no hablaba sobre ellas… Era tiempo de que eso cambiara“.

La línea de “hermanos hombres” fue escrita en 1938, cuando solo los hombres podían volar aviones de la institución. Las mujeres se unieron al Cuerpo Aéreo en la Segunda Guerra Mundial, pero solo las limitaron a volar aviones desde fábricas hasta bases avanzadas.

Cabe destacar que recién en 2003, la academia tuvo a su primera comandante, decana y superintendente.