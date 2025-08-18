En medio del Caso Farmacias Populares, Daniel Jadue oficializa su candidatura en el Distrito 9

El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, inscribió su candidatura en el Distrito 9, en medio del avance judicial del Caso Farmacias Populares, donde la Fiscalía ha solicitado 18 años de prisión.

Durante la noche de este lunes, el exalcalde de Recoleta y militante del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, inscribió su candidatura en el Distrito 9, en medio de la audiencia de preparación de juicio oral vinculada a la investigación del denominado Caso Farmacias Populares.

La Fiscalía presentó el detalle de las acusaciones y penas solicitadas:

Fraude al fisco (delitos consumados y reiterados).

Estafa (delito consumado).

Cohecho (delito consumado, conforme al artículo 251 quinquies n.º 1 y n.º 2 b), que contempla una pena especial de 5 años de inhabilitación absoluta temporal en su grado mínimo para ejercer cargos, empleos u oficios públicos).

Delito concursal (consumado).

La audiencia de preparación de juicio oral fue fijada para el próximo 3 de septiembre de 2025, a las 09:00 horas.

Desde el Frente Amplio, el diputado Andrés Giordano confirmó su reelección en el mismo distrito donde competirá Jadue.

“Decidí ir a la reelección porque nuestro trabajo no ha terminado. Hemos logrado avances históricos en pensiones y salario mínimo, pero todavía enfrentamos deudas urgentes, como la crisis del Hospital San José, el derecho a la vivienda y la seguridad en los barrios. Para mí, que vivo en una vivienda social, que me atiendo en la salud pública, que fui trabajador y dirigente sindical, y que sé lo que es ganar el mínimo, es un honor representar a las comunidades del Distrito 9 en el Parlamento. Mi compromiso sigue siendo estar al servicio de sus demandas para fortalecer sus condiciones de vida”, manifestó.