Caso Farmacias Populares: Fiscalía pide 18 años de prisión para Daniel Jadue e inhabilitación para cargos públicos por 5 años

La Fiscalía dio a conocer las penas solicitadas en el marco de la audiencia de preparación de juicio oral que se avecina. En ese contexto, para el exalcalde de Recoleta, el ente persecutor ha solicitado un total de 18 años de prisión por los delitos de fraude al fisco, estafa y cohecho.

Durante este martes, la Fiscalía presentó en detalle las acusaciones y penas solicitadas contra Daniel Jadue, en el marco del denominado Caso Farmacias Populares.

El exalcalde de Recoleta enfrenta diversas imputaciones por parte del Ministerio Público, con las siguientes penas solicitadas:

Fraude al fisco (delitos consumados y reiterados):

Pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio.

Multa equivalente a la mitad del perjuicio causado, que asciende a 8.787 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).

Pena especial de 10 años de inhabilitación absoluta temporal, en su grado máximo, para ejercer cargos, empleos u oficios públicos.

Accesorias legales contempladas en el artículo 28 del Código Penal.

Costas de la causa.

Estafa (delito consumado):

Pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo.

Multa de 21 Unidades Tributarias Mensuales.

Accesorias legales contempladas en el artículo 29 del Código Penal.

Costas de la causa.

Cohecho (delito consumado, conforme al artículo 251 quinquies n°1 y n°2 b):

Pena de 820 días de reclusión menor en su grado medio.

Multa equivalente al beneficio solicitado, aproximadamente $19.000.000.

Pena especial de 5 años de inhabilitación absoluta temporal en su grado mínimo para ejercer cargos, empleos u oficios públicos.

Accesorias legales contempladas en el artículo 30 del Código Penal.

Costas de la causa.

Delito concursal (consumado):

Pena de 541 días de presidio menor en su grado medio.

Accesorias legales contempladas en el artículo 30 del Código Penal.

Costas de la causa.

La audiencia de preparación para el juicio oral está fijada para el próximo 3 de septiembre de 2025, a las 09:00 horas.

El factor Jadue en la carrera presidencial

El proceso judicial que enfrenta Jadue ha generado debate durante la carrera presidencial. Durante las primarias, el timonel del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, señaló que Jadue participaría en la campaña; sin embargo, Jeannette Jara aclaró que el equipo ya estaba conformado y que Jadue podría aportar repartiendo volantes.

Además, durante el proceso, Jadue lanzó un comentario burlesco sobre la candidata del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, diciendo que “menos mal que no va a ser candidata ni presidenta”.

Tras el triunfo de Jara en las primarias, Jadue manifestó su intención de postularse como candidato parlamentario por el distrito 9, lo que ha generado resistencia dentro del Socialismo Democrático.