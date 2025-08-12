Caso Farmacias Populares: Fiscalía pide 18 años de prisión para Daniel Jadue e inhabilitación para cargos públicos por 5 años

Promulgan la Ley Más Mujeres en Directorios: ¿Qué es y cuáles son sus implicancias?
La Fiscalía dio a conocer las penas solicitadas en el marco de la audiencia de preparación de juicio oral que se avecina. En ese contexto, para el exalcalde de Recoleta, el ente persecutor ha solicitado un total de 18 años de prisión por los delitos de fraude al fisco, estafa y cohecho.
Durante este martes, la Fiscalía presentó en detalle las acusaciones y penas solicitadas contra Daniel Jadue, en el marco del denominado Caso Farmacias Populares.
El exalcalde de Recoleta enfrenta diversas imputaciones por parte del Ministerio Público, con las siguientes penas solicitadas:
Fraude al fisco (delitos consumados y reiterados):
Estafa (delito consumado):
Cohecho (delito consumado, conforme al artículo 251 quinquies n°1 y n°2 b):
Delito concursal (consumado):
La audiencia de preparación para el juicio oral está fijada para el próximo 3 de septiembre de 2025, a las 09:00 horas.
El proceso judicial que enfrenta Jadue ha generado debate durante la carrera presidencial. Durante las primarias, el timonel del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, señaló que Jadue participaría en la campaña; sin embargo, Jeannette Jara aclaró que el equipo ya estaba conformado y que Jadue podría aportar repartiendo volantes.
Además, durante el proceso, Jadue lanzó un comentario burlesco sobre la candidata del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, diciendo que “menos mal que no va a ser candidata ni presidenta”.
Tras el triunfo de Jara en las primarias, Jadue manifestó su intención de postularse como candidato parlamentario por el distrito 9, lo que ha generado resistencia dentro del Socialismo Democrático.
