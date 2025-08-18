Desde Marlén Olivarí hasta el “Pollo” Valdivia: Estas son las figuras mediáticas que aspiran al Congreso

En un intento por captar votos a través del alto nivel de reconocimiento ciudadano, figuras como Marlén Olivarí, Pablo Herrera, el “Pollo” Valdivia y Ariel Mateluna figuran entre los nombres seleccionados.

Reconocidos rostros del espectáculo, la televisión y la música se preparan para dar un nuevo salto: esta vez, hacia la política.

Diversas colectividades, tanto del oficialismo como de la oposición, están apostando por figuras mediáticas para competir en las elecciones parlamentarias de 2025, aprovechando su alto nivel de conocimiento ciudadano.

Aunque la inscripción final de candidaturas concluye la medianoche de este lunes, ya hay varios nombres sobre la mesa que han generado revuelo, tanto por su popularidad como por el debate interno que despiertan en los partidos que los respaldan.

Oposición: Chile Vamos y Demócratas apuestan fuerte por figuras mediáticas

El pacto “Chile Grande y Unido”, que agrupa a Chile Vamos (UDI, RN, Evópoli) y al partido Demócratas, lleva la delantera en el fichaje de candidatos con pasado en la TV.

Entre los casos más llamativos está Marlén Olivarí, exmodelo y figura actual del reality Mundos Opuestos, quien postularía al Congreso por el distrito 6, apoyada por Renovación Nacional (RN).

En la misma colectividad se contempla al cantautor Pablo Herrera, quien competiría por el distrito 14.

Su incorporación ha causado controversia dentro de RN, debido a su abierta simpatía con José Antonio Kast.

En paralelo, Demócratas ya habría confirmado a varios aspirantes con fuerte presencia en televisión.

Entre ellos, el modelo Patricio Laguna, por el distrito 15; el exganador del reality La Granja, Gonzalo Egas, por el distrito 8; y el actor Juan Pablo Sáez —recordado por su paso en teleseries de los 90 y como exconsejero regional—, quien buscará un escaño en el distrito 10.

Desde Evópoli, también surge un nombre con pasado en la farándula: Carolina Julio, quien también competiría en el distrito 6.

Oficialismo y la DC: Candidaturas con historia en teleseries, matinales y cine

No solo la oposición está reclutando celebridades. En la coalición oficialista y sus pactos también figuran nombres con trayectoria en la pantalla.

El Partido Socialista (PS) respalda a la actriz Li Fridman, conocida por sus papeles en teleseries como Papá a la Deriva y Amores de Mercado, quien buscaría un escaño en el distrito 12, donde el PS no tiene representación actualmente.

También en el PS se suma la doctora Carolina Herrera, médica broncopulmonar que adquirió notoriedad por sus intervenciones en matinales durante la pandemia. Competiría en el distrito 15.

Uno de los fichajes más mediáticos lo protagoniza el animador de televisión Juan Carlos “Pollo” Valdivia, quien postulará como independiente a través de un cupo de la Democracia Cristiana (DC) en el distrito 8, consignó La Tercera.

Su candidatura reemplazará a la del diputado Alberto Undurraga, quien no irá a la reelección.

Por otro lado, el actor Ariel Mateluna, protagonista de la película Machuca y de múltiples teleseries, competirá por un cupo de Acción Humanista (AH) en el distrito 9.

En el distrito 7, el Partido Liberal llevará nuevamente al actor Felipe Ríos, quien ya fue candidato en las elecciones de gobernadores regionales por Valparaíso. Ríos es conocido por sus papeles en clásicos como La Fiera y El Circo de las Montini.