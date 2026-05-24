Embajador en EE.UU. presentó sus credenciales ante Trump: “Chile está más abierto a los negocios que nunca con nuestro gran socio”

Este 21 de mayo, el embajador de Chile en Estados Unidos, Andrés Ergas, presentó sus cartas credenciales ante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A través de la cuenta de X de la embajada chilena, el diplomático agradeció al presidente José Antonio Kast, al mandatario Donald Trump, al ministro Francisco Pérez, al embajador Judd y “a todos los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que lo han hecho posible”.

“Chile está más abierto al negocio que nunca con nuestro gran socio EE.UU.“, concluye el comunicado.

¿Quién es Andrés Ergas?

Andrés Ergas Heymann, de 59 años, fue designado el pasado 15 de abril por el Presidente José Antonio Kast como embajador de Chile en Estados Unidos.

El empresario comenzó a vincularse con José Antonio Kast en 2021, durante la segunda campaña presidencial del ahora mandatario. Posteriormente, en 2025, se desempeñó como asesor en su tercera candidatura, la que finalmente lo llevó a La Moneda.