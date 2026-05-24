Hugo Herrera y el “segundo piso” de La Moneda: “Falta conducción política”

El filósofo, abogado y columnista Hugo Herrera desmenuzó en el programa Influyentes de CNN Chile el reciente ajuste ministerial de la administración del Presidente José Antonio Kast. A su juicio, el diseño original del Ejecutivo ha presentado serios problemas de coordinación que terminaron por restar fuerza al discurso de campaña del oficialismo. “Lo que vi es que Hacienda estaba tomando la agenda, el asesor, Alejandro Irarrázaval, en el segundo piso, estaba ejerciendo una influencia que estaba chocando con la del ministro del Interior, no había iniciativa en seguridad”, planteó el académico respecto al panorama previo al cambio de gabinete.

Para Herrera, la salida de los ministros Steyn y Maracedini y la consecuente reestructuración del comité político evidenciaron una reacción acelerada por parte del mandatario. “El cambio de gabinete mostró un cierto liderazgo en el sentido preciso de que no se esperaba, y lo hicieron rápido, sin pensar en las consecuencias, como si estuvieran haciendo una especie de mea culpa“, advirtió el intelectual. En esa línea, valoró positivamente la unificación de funciones que asumió el ministro del Interior y Seguridad Pública, Claudio Alvarado, al absorber la vocería de Gobierno, estimando que “eso debería neutralizar al segundo piso y dejarlo en sus propias funciones“.

El riesgo de legislar con mayorías mínimas

Uno de los puntos más críticos abordados por el columnista fue la tramitación de la Ley de Reconstrucción en el Congreso Nacional. Si bien el Ejecutivo logró destrabar la iniciativa en la Cámara de Diputadas y Diputados, Herrera alertó sobre el peligro de conseguir un “triunfo de trinchera” basado en votos coyunturales. “Si se va a aprobar el proyecto por un margen mínimo, esa mayoría sería económicamente incluso torpe, porque lo que los inversores están pidiendo es estabilidad”, argumentó. A su entender, el camino correcto implica que La Moneda flexibilice sus posturas originales para sumar voluntades en el centroizquierda moderado.

El abogado profundizó en que la mera aprobación de reformas económicas no basta si carecen de un respaldo político transversal que trascienda los ciclos electorales. “La estabilidad la garantizas con legitimidad política, no la garantizas simplemente aprobando una medida económica si no hay un apoyo político detrás“, fustigó Herrera. De acuerdo con su análisis, la administración de Kast arriesga la efectividad de sus propias metas de inversión si no consolida una infraestructura institucional robusta y validada ante la ciudadanía.