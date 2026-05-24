“Se debe retirar”: Hinchas de Colo Colo apuntan contra Arturo Vidal tras nuevo autogol

Los hinchas de Colo Colo perdieron la paciencia con Arturo Vidal tras un nuevo autogol, el segundo consecutivo, esta vez durante el clásico contra Universidad Católica.

Vidal tuvo la mala suerte de impactar un balón cerca del área chica, que terminó entrando al arco defendido por Maureira.

Como sea, los forofos albos apuntaron sus dardos contra el multicampeón, incluso pidieron su retiro del fútbol.

Lo otro que colmó la paciencia de la Garra Blanca, es el bajo nivel del “King” durante el partido contra los cruzados.

Rossel acaba de retirar a vidal#loscruzados — Felipe Contreras zampedrista rosselista (@feli_contreras) May 24, 2026

ya está, vidal se tiene que retirar — yeray* (@yerayzim) May 24, 2026

Ahí que sacar a Vidal está haciendo puras cagas — Miguel Perez Fuentes (@miguelperezfue1) May 24, 2026

Vidal más lento q’ cacha en la luna — Humor y Gloria (@christian_f_c_) May 24, 2026