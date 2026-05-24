Elizalde critica plan de seguridad de Kast: “Tres campañas presidenciales, donde era el eje central, asumieron el gobierno y no tenían plan”

El exministro del gobierno de Gabriel Boric, Álvaro Elizalde, criticó el desempeño en materia de seguridad del Presidente José Antonio Kast.

El militante PS, en diálogo con Canal 13, aseguró que “en materia de seguridad: tres campañas presidenciales, donde el eje central de su discurso fue la seguridad, asumieron el gobierno y no tenían plan. Tuvieron que llevar adelante un cambio de gabinete porque no tenían ninguna propuesta sobre la mesa respecto de cómo mejorar la seguridad”.

“En materia de seguridad, llegaron a improvisar, no tenían plan, no tenían programa. Hablaron durante tres campañas presidenciales de seguridad, no tenían ninguna propuesta sobre la mesa y por tanto es un cambio que se debía que llevar adelante”, agregó.

Pero el extitular de Interior también cuestionó la capacidad de diálogo del Mandatario, esto en el marco de la discusión de la megarreforma.

“¿Va a estar disponible a escuchar miradas distintas, no sólo de quienes somos opositores, sino que de organismos técnicos altamente calificados y bien evaluados, como es el caso del Consejo Fiscal Autónomo?”, indicó.

Y volvió a plantear: “Cuando hago esta pregunta, recuerdo que el Presidente Kast nunca ha participado en ningún acuerdo relevante para el país. Él fue 16 años parlamentario, secretario general de la UDI, ¿cómo votaron la idea de legislar a los republicanos durante el gobierno pasado? Por ejemplo, para la Reforma de Pensiones tan importante, Royalty Minero, reducción de la jornada laboral, en todas en contra”, agregó.

En esta línea, el también exsenador afirmó que “entonces, el problema no es el equipo de gobierno, el problema es que al Presidente de la República le cuesta dialogar, le cuesta conversar con quienes piensan distinto, le cuesta reconocer miradas diversas que hay que tener a la vista al momento de legislar en serio, pensando en Chile”.