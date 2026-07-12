Lluvias torrenciales amenazan Chile: Pronostican hasta 150 milímetros de precipitaciones en 48 horas

Uno de los términos más escuchados durante este año en Chile fue el del denominado “Niño Godzilla“, que en términos simples consiste en un aumento importante de precipitaciones.

Y tras meses de pocas lluvias y de temporadas de excases hídrica, todo indica que finalmente llegará la tan anunciada agua en cantitdades torrenciales.

Según datos del prestigioso NRK and The Norwegian Meteorological Institute, centros meteorológicos internacionales, se pronosticas fuertes lluvias durante esta semana para varias ciudades del país.

Por ejemplo, en Chillán, Región de Ñuble, se esperan 150 milímetros (mm) de agua en tan solo 48 horas (84 mm el miércoles y 66 mm el jueves).

Concepción, Región del Bío Bío, también tiene pronosticado una gran cantidad de precipitaciones para dichos días, las que bordearían los 123 milímetros (75 mm el miércoles y 48 mm el jueves).

Un poco más para el centro, en Talca, Curicó y Linares, la situación es similar. En la capital del Maule, se proyectan 307 milímetros de lluvia en siete días (partiendo el miércoles).

En Curicó, en tanto, los prestigiosos centros meteorológicos, estiman 280 milímetros de precipitaciones en el mismo periodo, siendo el viernes el día más complejo con 76 mm.

Finalmente, en Linares, en siete días, debiesen caer 294 milímetros de agua lluvia.