EE.UU. lanza nuevos ataques contra Irán para proteger el tráfico en el estrecho de Ormuz

(CNN) – Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán, según confirmó el Pentágono. “A las 5 p.m. ET de hoy, las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos comenzaron a lanzar más ataques contra Irán para continuar degradando su capacidad de atacar a marineros civiles y buques comerciales que transitan libremente por el Estrecho de Ormuz”, publicó el Comando Central estadounidense (Centcom) en la red social X.

Trump ordena “responsabilizar” a Teherán

El Centcom precisó que el presidente Donald Trump “ordenó los ataques para responsabilizar a las fuerzas iraníes”. La ofensiva se produjo luego de que, en la última hora, fuerzas de la Guardia Revolucionaria (IRGC) dispararan contra el transporte marítimo comercial que circulaba por el estrecho.

De acuerdo con el capitán Tim Hawkins, portavoz del organismo militar, aeronaves estadounidenses derribaron con éxito un misil de crucero iraní y un dron de ataque de un solo uso hasta el momento.