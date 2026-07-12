Incendio en un pub de Bangkok: Autoridades reportan al menos 27 fallecidos

(CNN) – Un voraz incendio consumió un pub en Bangkok durante la madrugada del lunes, hora local, dejando al menos 27 personas muertas antes de que los bomberos lograran controlar las llamas, según informaron las autoridades.

Imágenes difundidas por los servicios de emergencia muestran el fuego arrasando el local Na Ladprao, en la zona norte de la capital tailandesa, con densas columnas de humo negro saliendo por la puerta principal. En las grabaciones se observa a varias personas intentando escapar mientras el humo se eleva hacia el cielo. Los rescatistas reportaron el incendio alrededor de la medianoche.

Un testigo relató el inicio del fuego

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, confirmó a los periodistas en el lugar el número de fallecidos y señaló que varios heridos fueron trasladados a hospitales. La causa del siniestro permanece bajo investigación.

Anutin relató que un músico que actuaba esa noche le contó que vio humo saliendo de un disyuntor cerca del escenario antes de que se cortara la electricidad. Luego se escuchó una explosión y un humo espeso llenó rápidamente el recinto. Muchas de las víctimas fueron halladas en los baños, ubicados en la parte trasera del local.

Los bomberos tardaron cerca de media hora en dominar el fuego. Las fotografías posteriores muestran mesas y sillas calcinadas, junto al interior completamente dañado.