Senador Calisto y acusación de fraude al Fisco: “La Fiscalía Nacional debería chequear que sus procesos se hagan bien, ya que alteran los quórums”

El senador Miguel Ángel Calisto (Ind) se refirió a la acusación presentada por Fiscalía en su contra por un eventual millonario fraude al Fisco ejecutado a través de pagos a sus asesores parlamentarios.

En conversación con La Tercera, Calisto negó las acusaciones y apuntó contra el Ministerio Público por la solicitud de desafuero que presentó en su contra.

Sobre este punto, sostuvo que “deberíamos revisar cuántos parlamentarios están siendo investigados. Yo estoy siendo investigado, y le diría que hay muchos senadores y diputados que están siendo investigados, pero eso en ningún caso implica una condena, porque para eso existen las instituciones. Ser investigado no implica responsabilidad, por lo tanto, los parlamentarios tenemos el legítimo derecho de ejercer nuestras funciones”.

Respecto a la facultad de solicitud de desafuero a parlamentarios imputados de delitos, indicó que “yo creo que la Fiscalía Nacional debería chequear que sus procesos se hagan bien, ya que alteran los quórums, la correlación de fuerzas y eso afecta la democracia, que va más allá de cualquier parlamentario en particular”.

“Por eso creo que hay que ser muy riguroso. Conmigo se apresuraron respecto a acusar y a pedir el desafuero, y así se lo dijo la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Por responsabilidad, la Fiscalía Nacional debiera, a propósito de que hoy día tiene las competencias de mayor control de las fiscalías regionales, ser extremadamente rigurosa respecto de las decisiones que toma”, añadió.

Finalmente, apuntó que “nosotros lo que esperamos es rigurosidad y responsabilidad. Aquí no se trata de evadir las responsabilidades eventuales que podrían configurarse. No se trata en ningún caso de evadir la justicia, nada de esas cosas. Nos interesa que se esclarezca esto, pero los procedimientos no pueden ser con sesgo, no se pueden aplicar con alevosía porque se trata de un parlamentario”.