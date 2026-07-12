Wimbledon 2026: Jannik Sinner vence a Alexander Zverev en una intensa final y suma su quinto Grand Slam

Jannik Sinner volvió a levantar el trofeo de Wimbledon.

El tenista italiano, actual número uno del mundo, derrotó este domingo al alemán Alexander Zverev por 6-7(7), 7-6(2), 6-3 y 6-4 en la final masculina del torneo británico.

Con ese resultado, defendió con éxito la corona que había conseguido el año anterior en el All England Club.

El triunfo le permitió a Sinner alcanzar su quinto título de Grand Slam.

Antes de esta nueva consagración en Londres, el italiano ya había ganado el Abierto de Australia en 2024 y 2025, el US Open 2024 y Wimbledon 2025.

La final comenzó cuesta arriba para Sinner. Zverev, segundo cabeza de serie y campeón de Roland Garros, se quedó con un primer set muy cerrado en el tie-break.

El italiano respondió en la segunda manga, también definida en desempate, donde elevó su nivel y equilibró el duelo.

Desde ese momento, el partido cambió de ritmo.

En el tercer set, Zverev tuvo una opción de quiebre, pero sufrió una caída tras ser exigido por un drop shot de Sinner.

El alemán quedó tendido en el césped y se tomó la rodilla derecha, aunque pudo continuar jugando.

Sinner aprovechó ese tramo de incertidumbre para quebrar el servicio de su rival y tomar ventaja.

Luego cerró el tercer set por 6-3 y volvió a romper en el cuarto parcial, antes de sellar la victoria y desplomarse sobre el césped del Centre Court para celebrar.

El resultado refuerza la condición de Sinner como uno de los grandes protagonistas del tenis actual.

Con 24 años, el italiano se convirtió en el décimo jugador de la Era Open en defender con éxito el título masculino de Wimbledon. Además, extendió a 10 su racha de victorias consecutivas sobre Zverev.

Para el alemán, la derrota llegó en un momento de alta expectativa.

Zverev venía de conquistar Roland Garros y buscaba encadenar dos títulos grandes seguidos.

También disputaba su primera final de Wimbledon, luego de avanzar tras vencer al británico Arthur Fery en semifinales.

Sinner, en cambio, llegó a la definición tras eliminar a Novak Djokovic en semifinales por 6-4, 6-4 y 6-4.

Ese triunfo fue una de sus actuaciones más sólidas del torneo y le abrió el camino para disputar su segunda final consecutiva en la Catedral del tenis.

La campaña del italiano en Wimbledon incluyó una exigente victoria en cinco sets ante Miomir Kecmanovic en primera ronda.

Luego superó a Nuno Borges, Jenson Brooksby, Shintaro Mochizuki y Jan-Lennard Struff antes de vencer a Djokovic y, finalmente, a Zverev.