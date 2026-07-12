Terremotos en Venezuela superan los 4.490 muertos tras sumar 157 nuevas víctimas

(EFE) – Venezuela elevó este domingo a al menos 4.490 el número de fallecidos por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, tras sumar otras 157 víctimas al balance oficial. La cifra de heridos permanece en 16.740.

El presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, informó en redes sociales que 120.794 familias recibieron atención y que 19.583 personas permanecen en 108 campamentos transitorios, habilitados principalmente en escuelas de Caracas y los estados vecinos de Miranda y La Guaira, la zona más golpeada por el sismo. La cifra de refugios aumentó en 14 respecto al sábado, cuando funcionaban 94.

Ayuda humanitaria y reconstrucción

Rodríguez, hermano de la mandataria encargada Delcy Rodríguez, detalló que las autoridades distribuyeron 9.995 toneladas de alimentos y 18,5 millones de litros de agua. Actualmente hay 30.535 voluntarios registrados y 31.837 funcionarios de distintos organismos desplegados en el territorio, que registró 1.222 réplicas desde el inicio de la emergencia.

Cerca de 18.000 personas perdieron sus hogares, aunque las autoridades prevén que la cifra aumentará conforme avance la inspección de edificaciones que resistieron el desplome pero sufrieron daños estructurales.

El Gobierno anunció el comienzo de un censo biométrico para calcular cuántas viviendas se requieren, con una estimación preliminar de 25.000 unidades. Rodríguez adelantó el sábado en conferencia de prensa que la jefa de Estado entregará las primeras 200 casas “la próxima semana”, sin ofrecer mayores precisiones.