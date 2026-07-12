Semifinales del Mundial 2026 entre Francia vs. España y Argentina vs. Inglaterra: Fechas, horarios y dónde ver los partidos en Chile

El Mundial 2026 entró en su semana decisiva.
Tras el cierre de los cuartos de final, las selecciones de Francia, España, Inglaterra y Argentina siguen en carrera por el título y disputarán las semifinales durante los próximos días.
El cuadro quedó definido después de los cuartos de final. Francia avanzó tras vencer a Marruecos, mientras que España superó a Bélgica.
En la otra parte del camino, Inglaterra derrotó a Noruega y Argentina dejó en el camino a Suiza.
El cruce entre Francia y España abrirá las semifinales y enfrentará a dos selecciones europeas que llegaron al tramo final como candidatas.
Un día después, Argentina e Inglaterra protagonizarán uno de los partidos más esperados del torneo, con una rivalidad histórica en Mundiales y un lugar en la final como premio mayor.
La Copa Mundial 2026, organizada en Estados Unidos, México y Canadá, es la primera edición del torneo con 48 selecciones. Comenzó el 11 de junio y concluirá el 19 de julio, con la final.
La primera llave será Francia vs. España, programada para el martes 14 de julio a las 15:00 horas de Chile.
La segunda será Inglaterra vs. Argentina, que se jugará el miércoles 15 de julio, también a las 15:00 horas.
Semifinales del Mundial 2026
Martes 14 de julio: Francia vs. España
Hora: 15:00 horas de Chile
Transmisión: Chilevisión y DSports
Streaming: chilevision.cl, DGO y Paramount+
Miércoles 15 de julio: Inglaterra vs. Argentina
Hora: 15:00 horas de Chile
Transmisión: Chilevisión y DSports
Streaming: chilevision.cl, DGO y Paramount+
La cobertura del torneo también está disponible por streaming en DGO y Paramount+.
¿Cuándo se juega el tercer lugar y la final?
El partido por el tercer lugar se disputará el sábado 18 de julio a las 17:00 horas de Chile.
Allí se enfrentarán las dos selecciones que pierdan sus respectivas semifinales.
La final del Mundial 2026 está programada para el domingo 19 de julio a las 15:00 horas de Chile.
Ese duelo definirá al nuevo campeón del torneo.
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