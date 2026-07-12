Semifinales del Mundial 2026 entre Francia vs. España y Argentina vs. Inglaterra: Fechas, horarios y dónde ver los partidos en Chile

El Mundial 2026 entró en su semana decisiva.

Tras el cierre de los cuartos de final, las selecciones de Francia, España, Inglaterra y Argentina siguen en carrera por el título y disputarán las semifinales durante los próximos días.

El cuadro quedó definido después de los cuartos de final. Francia avanzó tras vencer a Marruecos, mientras que España superó a Bélgica.

En la otra parte del camino, Inglaterra derrotó a Noruega y Argentina dejó en el camino a Suiza.

El cruce entre Francia y España abrirá las semifinales y enfrentará a dos selecciones europeas que llegaron al tramo final como candidatas.

Un día después, Argentina e Inglaterra protagonizarán uno de los partidos más esperados del torneo, con una rivalidad histórica en Mundiales y un lugar en la final como premio mayor.

La Copa Mundial 2026, organizada en Estados Unidos, México y Canadá, es la primera edición del torneo con 48 selecciones. Comenzó el 11 de junio y concluirá el 19 de julio, con la final.

La primera llave será Francia vs. España, programada para el martes 14 de julio a las 15:00 horas de Chile.

La segunda será Inglaterra vs. Argentina, que se jugará el miércoles 15 de julio, también a las 15:00 horas.

Semifinales del Mundial 2026

Martes 14 de julio: Francia vs. España

Hora: 15:00 horas de Chile

Transmisión: Chilevisión y DSports

Streaming: chilevision.cl, DGO y Paramount+

Miércoles 15 de julio: Inglaterra vs. Argentina

Hora: 15:00 horas de Chile

Transmisión: Chilevisión y DSports

Streaming: chilevision.cl, DGO y Paramount+

La cobertura del torneo también está disponible por streaming en DGO y Paramount+.

¿Cuándo se juega el tercer lugar y la final?

El partido por el tercer lugar se disputará el sábado 18 de julio a las 17:00 horas de Chile.

Allí se enfrentarán las dos selecciones que pierdan sus respectivas semifinales.

La final del Mundial 2026 está programada para el domingo 19 de julio a las 15:00 horas de Chile.

Ese duelo definirá al nuevo campeón del torneo.