Gobierno afirma que han expulsado 1.174 extranjeros en 2026 tras nuevo vuelo de deportación

(EFE) – El Gobierno de José Antonio Kast informó que 1.174 extranjeros fueron expulsados de Chile este año, luego de la salida este domingo de un vuelo con 40 deportados con destino a Bolivia, Ecuador y Colombia. Se trata del séptimo operativo de este tipo desde el inicio de la administración en marzo pasado.

El traslado se ejecutó en una aeronave de la Fuerza Aérea de Chile, que movilizó a 28 personas expulsadas por vía administrativa y 12 por causas judiciales. Según el director de Migraciones, Frank Sauerbaum, los deportados por delitos enfrentaban procesos por “robo con violencia, robo con intimidación, tenencia de armas, ley de drogas y también abuso sexual”. Del total, 20 son ciudadanos colombianos, 12 bolivianos y ocho ecuatorianos.

Un ritmo acelerado de expulsiones

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, detalló que con este vuelo la cifra ascendió a 1.174 casos, tras el reporte del jueves que contabilizaba 1.134 expulsiones en 2026, de las cuales 1.009 correspondían a causas administrativas y 125 a judiciales. “En apenas cuatro meses ya realizamos siete vuelos de expulsión, lo que representa un tercio de todos los vuelos ejecutados durante los cuatro años del gobierno anterior“, declaró.

Como referencia, en 2025, último año completo de la gestión del expresidente Gabriel Boric, un total de 1.117 extranjeros fueron expulsados. Actualmente, más de 330.000 extranjeros permanecen en situación irregular en el país, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Migraciones también reportó 6.384 salidas voluntarias de inmigrantes irregulares, de las cuales 911 se produjeron tras el doble terremoto en Venezuela del 24 de junio. Cerca del 77% de quienes abandonaron el país por decisión propia desde enero son ciudadanos venezolanos, unas 4.896 personas.

Diversos reportes estiman que más de 75.000 órdenes de expulsión siguen pendientes, cerca de la mitad de ciudadanos venezolanos, debido a la ruptura de relaciones entre ambos países. Caracas ordenó el cierre indefinido de su embajada en Santiago el 24 de julio de 2024, cuando el entonces presidente Nicolás Maduro retiró a todo su personal diplomático.

Tras el envío de ayuda humanitaria chilena a Venezuela por los sismos, Pavez —quien viajó en esa misión— dijo ver una “oportunidad” para “aprovechar de manera respetuosa” y mejorar los vínculos.